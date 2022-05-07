"Кадирівці" захопилися мародерством і почали красти навіть у військових РФ: перехоплення СБУ

Завдяки телефонній розмові російського військового з'ясувалося, що чеченці почали забирати зброю у солдатів

Військові РФ скаржаться на кадировців / Колаж "Сьогодні"

"Кадирівці" так захопилися мародерством, що крадуть навіть у російських військових. Один з окупантів, що стоїть у Херсонській області, скаржиться, що чеченці вкрали у нього пістолет

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбника, який перехопила СБУ.

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"Приїхали, мовляв, помолитися: "пусти, брате, ми свої, на розвідці". Впустив, коротше. Він поки що молився, ПМ підрізав, на**й! Стрибнули в тачку і… з'**алися", – каже окупант.

За втрату зброї військового відправили копати окопи. Пізніше з'ясувалося, що так росіянин за втрату зброї не відкупиться і йому дали 2 дні на пошуки.

"А якщо не знайду, мене, б**дь, завалять! І спишуть, що зник... Розвідкою боєм на укропів... І мене укропи застрелили", – каже військовий РФ.

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Перехоплення розмов російських військових

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