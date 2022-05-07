"Кадыровцы" увлеклись мародерством и начали воровать даже у военных РФ: перехват СБУ

Благодаря телефонному разговору российского военного выяснилось, что чеченцы начали забирать оружие у солдат

Военные РФ жалуются на кадыровцев / Коллаж "Сегодня"

"Кадыровцы" так увлеклись мародерством, что воруют даже у русских военных. Один из оккупантов, который стоит в Херсонской области, жалуется, что чеченцы украли у него пистолет.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчика, который перехватила СБУ.

Реклама

"Приехали, мол, помолится: "пусти, брат, мы свои, на разведке". Упустил, короче. Он пока молился, ПМ подрезал, на**й! Прыгнули в тачку и… съ**ались", – говорит оккупант.

За утрату оружия военного отправили копать окопы. Позже выяснилось, что просто так россиянин за потерю оружия не откупится и ему дали 2 дня на поиски.

"А если не найду, меня, б**дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили", – говорит военный РФ.

Реклама

Перехваты разговоров российских военных

Ранее мы писали: