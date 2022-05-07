"Кадыровцы" увлеклись мародерством и начали воровать даже у военных РФ: перехват СБУ

"Кадыровцы" так увлеклись мародерством, что воруют даже у русских военных. Один из оккупантов, который стоит в Херсонской области, жалуется, что чеченцы украли у него пистолет.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчика, который перехватила СБУ.
"Приехали, мол, помолится: "пусти, брат, мы свои, на разведке". Упустил, короче. Он пока молился, ПМ подрезал, на**й! Прыгнули в тачку и… съ**ались", – говорит оккупант.
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За утрату оружия военного отправили копать окопы. Позже выяснилось, что просто так россиянин за потерю оружия не откупится и ему дали 2 дня на поиски.
"А если не найду, меня, б**дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили", – говорит военный РФ.
Перехваты разговоров российских военных
- Из Мариуполя две недели назад привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200". Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой, опубликованного СБУ.
- 3 апреля СБУ перехватила разговор российского солдата со своей сестрой, где он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных.
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили – другой удается пройти.
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