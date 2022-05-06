В Херсонской области оккупанты пытают в подвалах около 500 человек

Также россияне отбирают паспорта у людей, депортированных с оккупированных территорий в Крым

Военные РФ пытают украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты на территории временно захваченной Херсонской области удерживают и пытают в подвалах около 500 человек. Людей массово содержат в Херсоне, Новоалексеевке и Геническе.

Об этом на брифинге сообщила представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

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"Оккупанты приходят со списками активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, ветеранов войны на Донбассе. Приходят домой и похищают", – рассказала Ташева.

По ее словам, такой сценарий оккупанты использовали во время захвата Крыма в 2014 году.

"Это абсолютно такие же сценарии, которые мы видели в Крыму в 2014 году. Что они делали? Сначала заходили военные, потом зачищалось информационное поле, поле активистов, журналистов и так далее. Потом проводился так называемый "референдум", – рассказала Ташева.

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Также она сообщила, что в оккупированном Крыму, ближе к админгранице с Херсонской областью, действуют так называемые фильтрационные лагеря. У людей, депортированных с оккупированных территорий в Крым, отбирают паспорта и заставляют проходить проверки. В частности, мужчин раздевают в поисках татуировок на теле, которые могли бы свидетельствовать о принадлежности к ВСУ.

Путин хочет создать "республику" в Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин попытается создать "республику" в Херсонской области к 9 мая. По данным украинской разведки, такие попытки будут обусловлены тем, что Путину до 9 мая следует продемонстрировать свой "успех" в войне с Украиной.

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"Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России. Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины", – сообщила разведка.

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