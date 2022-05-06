У Херсонській області окупанти катують у підвалах близько 500 людей

Також росіяни відбирають паспорти у людей, депортованих з окупованих територій у Крим

Військові РФ катують українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на території тимчасово захопленої Херсонської області утримують та катують у підвалах приблизно 500 людей. Людей масово утримують у Херсоні, Новоолексіївці та Генічеську.

Про це на брифінгу повідомила представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

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"Окупанти приходять зі списками активістів, тих, хто брав участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, ветеранів війни на Донбасі. Приходять додому та викрадають", – розповіла Ташева.

За її словами, такий сценарій окупанти використовували під час захоплення Криму у 2014 році.

"Це абсолютно такі самі сценарії, які ми бачили у Криму у 2014 році. Що вони робили? Спочатку заходили військові, потім зачищалося інформаційне поле, поле активістів, журналістів тощо. Потім проводився так званий "референдум", – розповіла Ташева.

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Також вона повідомила, що в окупованому Криму, ближче до адмінмежі з Херсонською областю, діють так звані фільтраційні табори. У людей, яких депортують із новоокупованих територій до Криму, відбирають паспорти та змушують проходити перевірки. Зокрема, чоловіків роздягають у пошуках татуювань на тілі, які могли б свідчити про приналежність до ЗСУ.

Путін хоче створити "республіку" у Херсонській області

Президент РФ Володимир Путін спробує створити "республіку" у Херсонській області до 9 травня. За даними української розвідки, такі спроби будуть зумовлені тим, що Путіну до 9 травня слід продемонструвати свій "успіх" у війні з Україною.

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"Він усе робитиме для того, щоб будь-якими методами провести референдум і сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії. Це буде подаватися як одна з перемог російських окупаційних військ на території України", – повідомила розвідка.

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