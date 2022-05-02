Українська розвідка пояснила, навіщо Росії Херсон

РФ має дві ідеї щодо Херсона, які керівництво окупантів намагаються відтворити

Буданова пояснив навіщо Росії потрібний Херсон / Колаж "Сьогодні"

Російська Федерація хоче забрати українську Херсон, щоб відтворити Таврійську губернію або так зване Небесне місто.

Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов, пише НВ.

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У російського керівництва є дві ідеї, пов'язані з Херсоном.

"Перша — це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час за часів Російської імперії. Це територія Криму, Херсона, частково Миколаївської області та навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь", – каже Буданова.

Також РФ планує створити так зване Небесне місто.

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"Друга ідея, яку рідко можна почути, проте вона має місце, це так зване Небесне місто. Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, Дніпро та частина Донецької області. Була така концепція", – додав Буданов.

Перебої з інтернетом та мобільним зв'язком у Херсонській області

Жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв'язком, потім ці послуги зникли. Стало відомо, що причинами відсутності зв'язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

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