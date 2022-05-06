Под Изюмом российские генералы устроили ад для своих солдат – эксперт

Армия международного преступника Владимира Путина несет безумные потери под Изюмом, при этом, ради какой цели, экспертам сложно понять. Понимая тот факт, что нахрапом и торопливо оккупант не прорвет оборону ВСУ под Изюмом, российские генералы поздно приняли решение сосредоточиться на других направлениях в зоне ООС.
Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский ведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".
Мнение
"Мои военные друзья под Изюмом удивляются упрямству русских солдат. Они сунут и сунут, неся безумные потери", – объяснил в эфире Николай Сунгуровский.
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Понимая тот факт, что нахрапом и поспешно оккупант не прорвет оборону ВСУ под Изюмом, российские генералы приняли решение о переброске сил на другие направления в районе ООС.
"Русские генералы действуют коряво и криво, ведь работают по лекалам времен Второй мировой войны", – считает эксперт.
Сунгуровский объяснил, как именно действуют россияне: они совершают огневые налеты, после чего небольшими группами пытаются продвигаться в сторону наших территорий. Тут они "получают оплеухи, откатываются назад и ищут счастья на других участках фронта".
"Поскольку украинские войска долгое время закреплены на этих позициях, движение и продвижение оккупантов здесь незначительно. А с учетом сил и средств, которые РФ бросает в ад войны, эффективность этого невелика", – считает эксперт.
Обстановка
- Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Изюмское направление наиболее важное из всех, но там еще не началось ожидаемое всеми контрнаступление на армию Российской Федерации. Но именно это направление военный эксперт называет самым сложным и самым важным.
- Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на днях сказал, что наступление оккупантов на Изюм уже провальное.
- 5 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия пытается улучшить позиции в районе Изюма, заодно захватив Рубежное и Попасную.