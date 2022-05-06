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Під Ізюмом російські генерали влаштували пекло для своїх солдатів – експерт

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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6 травня, 23:06
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Окупанти отримують ляпаси, відкочуються назад та шукають щастя на інших напрямках
Сунгуровський не розуміє, навіщо командування РФ відправляє своїх солдатів на забій / Колаж "Сьогодні"
Сунгуровський не розуміє, навіщо командування РФ відправляє своїх солдатів на забій / Колаж "Сьогодні"

Армія міжнародного злочинця Володимира Путіна несе шалені втрати під Ізюмом. При цьому, заради якої мети, експертам важко зрозуміти. Розуміючи той факт, що нахрапом і квапливо окупант не прорве оборону ЗСУ під Ізюмом, російські генерали пізно вирішили зосередитись на інших напрямках у зоні ООС.

Про це розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський ведучому Василю Пехньо в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24" .

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Думка

"Мої військові друзі під Ізюмом дивуються впертості російських солдатів. Вони сунуть і сунуть, несучи шалені втрати", – пояснив в ефірі Микола Сунгуровський.

Розуміючи той факт, що нахрапом та поспішно окупант не прорве оборону ЗСУ під Ізюмом, російські генерали ухвалили рішення про перекидання сил на інші напрямки в районі ООС.

"Російські генерали діють коряво та криво, адже працюють за лекалами часів Другої світової війни", – вважає експерт.

Сунгуровський пояснив, як саме діють росіяни: вони здійснюють вогневі нальоти, після чого невеликими групами намагаються просуватися у бік наших територій. Тут вони "отримують ляпаси, відкочуються назад і шукають щастя на інших ділянках фронту".

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" Оскільки українські війська тривалий час закріплені на цих позиціях, рух та просування окупантів тут є незначним. А з урахуванням сил і коштів, які РФ кидає у пекло війни, ефективність цього невелика ", – вважає експерт.

Обстановка

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraine Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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