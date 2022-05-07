Російський окупант похвалився жорстоким вбивством матері двох дітей – перехоплення СБУ

Окупант похвалився своїй дружині, що росіяни вбивають українських матерів на очах у дітей

СБУ перехопила розмову російського військового з дружиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові РФ вбивають мирних українців та пишаються цим. У новому перехопленні СБУ окупант розповідав дружині про звірства, які вони творять в Україні. Дружина окупанта похвалила його. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба СБУ.

"Ішла мати з двома дітьми... Ну і що, наші хитнули її при дітях. Завалили..." – розповідає російський командир гаубичної батареї.

Дружина окупанта не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Звичайно, вона вважається ... також ворог", – сказала вона.

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У СБУ зазначили, що мізки росіян настільки промиті, що в них з'являються думки, що кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці. Згодом громадяни держави-агресора ще дивуються, чому "місцеве населення озлоблено".

Перехоплення розмов російських військових