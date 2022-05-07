Російський окупант похвалився жорстоким вбивством матері двох дітей – перехоплення СБУ

Військові РФ вбивають мирних українців та пишаються цим. У новому перехопленні СБУ окупант розповідав дружині про звірства, які вони творять в Україні. Дружина окупанта похвалила його. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба СБУ.
"Ішла мати з двома дітьми... Ну і що, наші хитнули її при дітях. Завалили..." – розповідає російський командир гаубичної батареї.
Дружина окупанта не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Звичайно, вона вважається ... також ворог", – сказала вона.
Далі по темі
У СБУ зазначили, що мізки росіян настільки промиті, що в них з'являються думки, що кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці. Згодом громадяни держави-агресора ще дивуються, чому "місцеве населення озлоблено".
Перехоплення розмов російських військових
- Із Маріуполя два тижні тому привезли 10 повних КамАЗів із "вантажем 200". Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його дружиною, опублікованого СБУ.
- 3 квітня СБУ перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, де він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових.
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні займаються мародерством і навіть їдять собак.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ . Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України . Одну групу кидають, щоб їх розбили – іншій вдається пройти.