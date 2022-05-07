Военные РФ уже ищут способы не воевать в Украине – перехват ГУР

Российские военные ищут способы избежать участия в боевых действиях на территории Украины. Кроме того, готовность ВСУ сопротивляться для многих оккупантов стала очень неприятным сюрпризом.
Об этом свидетельствует перехват разговоров военных РФ, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны.
В частности, двое оккупантов обсуждают разные варианты отъезда с территории Украины. По их мнению, наиболее вероятный – отказ от участия в боевых действиях:
Далее по теме
"Максимум – дисциплинарный батальон… Максимум – полгода дадут. Но что тех полгода. Гораздо лучше, чем терпеть эту х…".
Военный РФ также жалуется на неожиданно сильную украинскую армию:
"Думал укропы – деревня, ничего не могут. А когда сюда приехал, то подумал, что мало нам показывали, сколько они колонн разбили наших. Ездим по дорогам только ночью. Где укропы? Х… его знает".
В конце разговора оккупанты обсуждают взрывы в российском Белгороде и возможную причастность к этому ВСУ. Один из собеседников удивляется, как это возможно, ведь, по его мнению, украинская армия оцеплена "в кольце". На что получает ответ:
"В каком кольце, кто сказал такое? Были бы в кольце, не поставляли бы им оружие".
Перехваты разговоров российских военных
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллеги просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, другой удается пройти.