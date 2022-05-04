"Люди божеволіють, які приїжджають на нуль" – перехоплення одкровень окупанта

Нове перехоплення розмови окупанта свідчить, що солдати армії Росії поступово божеволіють, бачачи ті втрати, яких вони зазнають у ході безглуздої війни проти України.
Про це свідчить нове перехоплення розмов окупантів, яке опублікувала СБУ.
Як божеволіють
"Значить, у мене з офіцерів нікого нема. У мене два 300-х офіцери та два 200-х. Просто з 84 людей залишилося 30. Таке очко, блін", – ділиться своїми переживаннями окупант.
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"Вас сюди більше не відправлять?" – цікавиться співрозмовник.
"Та х*й знає".
"Тут нех*й робити!"
"Пацана привезли, ногу від'їрвало... Двері, нах*й, прямо відірвані у машини, він без ноги лежить... Воно таких грошей не вартує", – розповідає солдат.
"Там, кажуть, люди божеволіють, які приїжджають на нуль. Сержант збожеволів".
"Так, я це чув".
Обстановка
- З чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його дружиною випливає, що з Маріуполя два тижні тому привезли 10 повних КамАЗів з "вантажем 200".
- Інший російський загарбник розповів про масову відмову йти у новий наступ у Харківській області. На них не діють навіть загрози розстрілу за невиконання наказу.
- Російські окупанти шукають способи втекти з війни в Україні і готові навіть стріляти в себе чи забивати в тіло уламки.