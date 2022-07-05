ВСУ зажарили оккупантов на военной базе вблизи Донецка (фото)

На временно оккупированной части Донецкой области возник пожар на военном объекте российских захватчиков. Это произошло в городе Ясиноватая, где расположен личный состав оккупантов.
Об этом сообщил Telegram-канал СтратКом ВСУ.
Местные жители в соцсетях допустили, что по казарме российских оккупантов попали военнослужащие ВСУ.
Фото: Стратком ВСУ
Как пишет "Милитарный", удар был нанесен артиллерией или из реактивных систем залпового огня (РСЗО) или даже HIMARS, которые в последнее время ВСУ все чаще используют для поражения военных объектов врага.
Отметим, что Ясиноватая расположена в 21 километре от ныне оккупированного Донецка. Город с 2014 года находится под контролем российских захватчиков.
ВСУ бьют по тылу оккупантов
Ранее мы сообщали, что украинские военные на юге нанесли авиаудары, уничтожили два склады боеприпасов и огневую точку, сообщило ОК "Юг".
26 июня стало известно, что под удар попал объект ВС РФ в оккупированном городе Снежном.
В Луганской области раздались взрывы в месте расположения личного состава российских оккупационных войск. Это произошло в оккупированном Перевальске утром 28 июня.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что благодаря военной помощи США для Украины ВСУ уничтожили уже несколько командных пунктов и несколько больших складов с боеприпасами в тылу противника.
Напомним, западные СМИ писали, что HIMARS изменили ход боевых действий в Украине.