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HIMARS изменили ход боевых действий в Украине. Что пишут западные СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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2 июля, 11:58
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Благодаря помощи США в Украине изменилась ситуация на фронте
Благодаря помощи США в Украине изменилась ситуация на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Поставки вооружения от США кардинально изменили ход военных событий в Украине. ВСУ идут в контрнаступление, показательно было, что армия РФ оставила остров Змеиный.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Помощь США все изменила

The Washington Post пишет, что поставленные США HIMARS изменяют ход боевых действий на передовой. Высокомобильная артиллерийская ракетная система M142, более известная как HIMARS, является одной из четырех, получивших украинцы в прошлом месяце от Соединенных Штатов в рамках пакета военной помощи на 700 миллионов долларов.

The New York Times пишет, что передовое оружие США уже оставило след в войне в Украине. Мощные и высокомобильные системы вооружения, которые могут вести огонь управляемыми ракетами на дальность 40 миль, необходимы в битве за восточную Украину.

Байден стал неугоден из-за санкций

The Wall Street Journal пишет, что В США высокие цены на бензин еще больше отразились на рейтинге президента Байдена и увеличили вероятность потери демократами контроля над Конгрессом этой осенью. Поддерживая санкции против России, республиканцы постоянно обвиняют Байдена в более высоких ценах на газ из-за политики, которая ограничивает поставки, например, прекращение трубопровода Keystone XL из Канады.

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Цены на нефть могу "закрутить гайки" Путину

Bloomberg пишет, что мировые цены на нефть могут достичь "стратосферных" 380 долларов за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию сократить добычу, предупреждают аналитики JPMorgan Chase & Co. G7 производят сложный механизм ограничения цены на российскую нефть, пытаясь закрутить гайки на военной машине путина в Украине.

Украина восстановила связь с самой крупнейшей в Европе АЭС

Reuters пишет о восстановлении Украиной связи с системами наблюдения на Запорожской АЭС, самой большой в Европе, оккупированной российскими войсками.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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