ВСУ не оставили камня на камне от базы захватчиков в глубоком тылу (видео)

У оккупантов большие потери после атаки украинских военных

ВСУ накрыли базу оккупантов в Луганской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области прогремели взрывы в месте расположения личного состава российских оккупационных войск. Это произошло в оккупированном Перевальске утром 28 июня. Большое количество оккупантов получили ранения.

Об этом сообщает "Милитарный".

Реклама

Известно, что дым поднимается не над складом с боеприпасами, а в месте, где находятся сами оккупанты. Информацию о взрывах на базе российских захватчиков подтверждают местные паблики.

Местные жители пишут в соцсетях, что сейчас на место происшествия приезжает множество машин скорой помощи.

Временно оккупированный город Перевальск в Алчевском районе Луганской области расположен в 60 км от нынешней линии фронта.

Реклама

Реакция россиян

В российских пабликах обвиняют в атаке на российскую базу американские HIMARS и "иностранные наемники".

В то же время, в так называемой "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР" уже обещают отомстить и "уничтожить комплект в ближайшее время".

Реклама

В комментариях совсем не удивляются, что ВСУ "накрыли" базу оккупантов:

"Стреляем по "мирным людям", а в результате взрываются склады из бк… как так получается".

Также россияне уже совсем не верят обещаниям оккупантов и сепаратистов. Советуют сначала "сделать дело", а затем писать о потенциальном уничтожении HIMARS.

"Уничтожены будут, только тогда, когда это "будет" наступит", – пишут в соцсетях.

В последние недели ВСУ успешно уничтожают крупные тыловые объекты ВС РФ как на Южном, так и на Восточном фронтах. Среди прочего уничтожен большой состав ВС РФ в Хрустальном (бывший Красный Луч) и штаб "армейского корпуса ДНР" в Донецке. Это сильно подорвало наступательный потенциал оккупантов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные на юге нанесли авиаудары, уничтожили два состава боеприпасов и огневую точку, сообщило ОК "Юг".

26 июня стало известно, что под удар попал объект ВС РФ в оккупированном городе Снежном.

Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что Украина получит дополнительные четыре мобильных артиллерийских ракетных системы HIMARS. Вероятно, они поступят в нашу страну до конца июня.