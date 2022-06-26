ВСУ уничтожили военную базу оккупантов в глубоком тылу на Донбассе

Украинские защитники подрывают наступательный потенциал оккупантов

Накрыта база техники ВС РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают успешно громить тыловые базы оккупационной армии РФ на захваченных территориях нашей страны. Под удар попал объект ВС РФ в городе Снежном.

О взрывах в Снежном местные жители сообщили в субботу, 25 июня. Информацию подтвердил в Telegram украинский журналист, военкор Роман Бочкала.



По его данным, уничтожена база техники ВС РФ в районе Химмаша. Он уверяет, что украинские войска использовали ракетный комплекс "Точка-У". Но возможно, это заслуга американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которую не так давно передали Украине, сообщают СМИ.

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Отметим, Снежное лежит в глубоком тылу оккупационной армии РФ, очень близко к российской границе. Оно находится под оккупацией с 2014 года.



В последние недели ВСУ успешно громят крупные тыловые объекты ВС РФ как на Южном, так и на Восточном фронтах. Среди прочего уничтожены большой склад ВС РФ в Хрустальном (бывший Красный Луч) и штаб "армейского корпуса ДНР" в Донецке. Это сильно подорвало наступательный потенциал оккупантов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные на юге нанесли авиаудары, уничтожили два склада боеприпасов и огневую точку, передает ОК "Юг".

Также напомним, оборонявшие Северодонецк подразделения украинской армии смогли максимально истощить наступление войск РФ. У оккупантов не осталось резервов, которые можно бросить в бой.