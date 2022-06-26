Украинские военные на юге нанесли авиаудары, уничтожили два склада боеприпасов и огневую точку – "Юг"

Украинские бойцы продолжают уничтожать российских оккупантов

Россия теряют солдат и технику на Юге. Коллаж "Сегодня"

Авиация вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла пять ударов по скоплению российской военной техники, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".

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Всего же за прошедшие сутки на юге Украины российская армия потеряла два танка, пять бронемашин, а также 24 солдата. Кроме того, украинским военным удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов и огневую точку.

Эксперт рассказал, почему оккупанты боятся ближних боев с ВСУ

Сегодня украинская армия самая сильная по противотанковому вооружению благодаря нашим зарубежным партнерам. ВСУ могут уничтожить все танки в мире, заявил в программе FREEДОМ на канале "Украина 24" военный эксперт Сергей Грабский.

"Сегодня по уровню насыщения противотанковыми средствами украинская армия, можно сказать, сильнейшая в мире. Потому что по количеству единиц противотанкового оружия, которое нам передано, мы можем уничтожить все танки всего мира вместе взятые. И это прекрасно понимает противник. Чем и объясняются такие отчаянные обстрелы", – отметил в эфире Сергей Грабский.

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Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в Сети. В Минобороны призвали украинцев не разглашать подробности военных задач.

Также сообщалось, что оборонявшие Северодонецк подразделения украинской армии смогли максимально истощить наступление войск РФ. У оккупантов не осталось резервов, которые можно бросить в бой