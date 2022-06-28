HIMARS разбомбили несколько командных пунктов России и склады боеприпасов – Самусь

Американская военная помощь уже сейчас меняет ход войны

Михаил Самусь сообщил о результатах работы американских HIMARS. / Фото: Коллаж: Сегодня

Благодаря военной помощи США для Украины, ВСУ уничтожили уже несколько командных пунктов и несколько больших складов с боеприпасами в тылу противника. Все это произошло за последние несколько дней.

Такое заявление сделал военный эксперт Михаил Самусь в эфире проекта "FREEДОМ" на канале UA.

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Он отметил, что последние успехи ВСУ – это результат огневого влияние HIMARS на дистанцию.

"За последние дни были уничтожены несколько командных пунктов и несколько больших складов с боеприпасами. Это новая глава войны против России. Россия теперь не может складировать свои боеприпасы, не может создавать командные пункты на территории Украины", – отметил Самусь.

Военный эксперт допускает, что эта тактика будет усиливаться и Украина будет четко уничтожать линии снабжения, командные пункты, системы управления.

"И это не будет позволять России активно проводить наступательные действия, в том числе и на Донбассе. Я не говорю уже про другие территории", – убежден Самусь.

Он также объяснил, что если уничтожить командный пункт, это означает, что группировка войск врага не может просто управляться.

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"Когда мы уничтожаем командный пункт, мы понимаем, что для этой группы нужно какое-то время, чтобы восстановить управление и систему коммуникаций для того, чтобы начать операцию. Если мы уничтожим командные пункты, склады с боеприпасами и линию управления коммуникаций, фактически группировка войск противника, сколько бы батальонно-тактических групп не называлось, она утратить возможность проведения наступательных действий", – добавил военный эксперт.

Ранее мы сообщали, что украинские военные на юге нанесли авиаудары, уничтожили два состава боеприпасов и огневую точку, сообщило ОК "Юг".

26 июня стало известно, что под удар попал объект ВС РФ в оккупированном городе Снежном.

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28 июня в Луганской области прогремели взрывы в месте расположения личного состава российских оккупационных войск в оккупированном Перевальске.