ЗСУ засмажили окупантів на військовій базі поблизу Донецька (фото)

У казармах загарбників спалахнула пожежа

В окупованій Ясинуватій повідомили про вибухи. / Фото: Колаж: Сьогодні

На тимчасово окупованій частині Донецької області виникла пожежа на військовому об’єкті російських загарбників. Це сталося у місті Ясинувата, де розташований особовий склад окупантів.

Про це повідомив Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

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Місцеві жителі у соцмережах допустили, що по казармі російських окупантів влучили військовослужбовці ЗСУ.

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Фото: СтратКом ЗСУ

Як пише "Мілітарний", удар було завдано артилерією чи з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), або навіть HIMARS, які останнім часом ЗСУ все частіше використовують для ураження військових об’єктів ворога.

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Зазначимо, що Ясинувата розташована за 21 кілометр від нині окупованого Донецька. Місто з 2014-го року знаходиться під контролем російських загарбників.

ЗСУ б'ють по тилу окупантів

Раніше ми повідомляли, що українські військові на півдні завдали авіаударів, знищили два склади боєприпасів та вогневу точку, повідомило ОК "Південь".

26 червня стало відомо, що під удар потрапив об'єкт ЗС РФ в окупованому місті Сніжне.

У Луганській області пролунали вибухи у місці розташування особового складу російських окупаційних військ. Це сталося в окупованому Перевальську зранку 28 червня.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що завдяки військовій допомозі США для України ЗСУ знищили вже кілька командних пунктів та кілька великих складів з боєприпасами у тилу противника.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали, що HIMARS змінили перебіг бойових дій в Україні.