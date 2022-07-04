В окупованому Сніжному потужні вибухи, місто освітлюють спалахи вогню (фото, відео)

Окупанти продовжують бити по українських містах

Окупанти нищать Сніжне/Фото: колаж: "Сьогодні"

У тимчасово окупованому Сніжному Донецької області лунають вибухи. Ймовірно, вони спровоковані обстрілами російських окупантів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24",

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На кадрах з відео видно, як у місті спалахи вогню після вибухів. Ймовірно, щось палає.

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ЗСУ були змушені відійти з Лисичанська

Після важких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти з позицій і рубежів. Збройні сили України продовжують героїчно захищати нашу країну.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Україна продовжує боротьбу:

"На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти просунулись вперед на двох напрямках на Донбасі. Також ми писали, що загарбники затіяли підготовку до наступу.