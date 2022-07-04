В оккупированном Снежном мощные взрывы, город освещают вспышки огня (фото, видео)

Оккупанты продолжают бить по украинским городам

Оккупанты уничтожают Снежное/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во временно оккупированном Снежном Донецкой области слышны взрывы. Вероятно, они спровоцированы обстрелами российских оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24",

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На кадрах из видео видно, как в городе вспышки огня после взрывов. Вероятно, что-то пылает.

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ВСУ были вынуждены отойти из Лисичанска

После тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены уйти с позиций и рубежей. Вооруженные силы Украины продолжают героически защищать нашу страну.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Украина продолжает борьбу:

"К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма – нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданскую и военную обязанности. Мы вернемся и обязательно победим".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты продвинулись вперед на двух направлениях на Донбассе. Также мы писали, что захватчики затеяли подготовку к наступлению.