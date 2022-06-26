Українські військові на півдні завдали авіаударів, знищили два склади боєприпасів та вогневу точку – "Південь"

Українські бійці продовжують знищувати російських окупантів

Росія втрачає солдатів і техніку на Півдні. Колаж "Сьогодні"

Авіація збройних сил України на південному напрямку завдала п'ять ударів по накопиченню російської військової техніки, а також по командним та опорним пунктам ворожих підрозділів.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

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Подробиці

Усього ж минулої доби на півдні України російська армія втратила два танки, п'ять бронемашин, а також 24 солдати. Крім того, українським військовим вдалося знищити два польові склади боєприпасів та вогневу точку.

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Сьогодні українська армія найсильніша з протитанкового озброєння завдяки нашим закордонним партнерам. ВСУ можуть знищити всі танки у світі, заявив у програмі FREEДІМ на каналі "Україна 24" військовий експерт Сергій Грабський.

"Сьогодні за рівнем насичення протитанковими засобами українська армія, можна сказати, найсильніша у світі. Тому що за кількістю одиниць протитанкової зброї, яку нам передано, ми можемо знищити всі танки всього світу разом узяті. І це чудово розуміє противник. Чим і пояснюються такі відчайдушні". обстріли", – зазначив в ефірі Сергій Грабський.

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Раніше ми писали, що Збройні сили України не змогли завершити спецоперацію у Сєвєродонецьку через повідомлення в Мережі. У Міноборони закликали українців не розголошувати подробиці військових завдань.

Також повідомлялося, що підрозділи української армії, які обороняли Сєвєродонецьк, змогли максимально виснажити наступ військ РФ. У окупантів не залишилося резервів, які можна кинути у бій