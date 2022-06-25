Жданов пояснив вихід ЗСУ із Сєвєродонецька

Експерт вважає, що українські військові виконали важливе завдання

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що рішення ЗСУ вийти з Сєвєродонецька було виправданим / Фото: Колаж: Сьогодні

Підрозділи української армії, що обороняли Сєвєродонецьк, змогли максимально виснажити наступ військ РФ. В окупантів не залишилось резервів, які можна кинути в бій.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДОМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

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На запитання, чи стало несподіванкою залишення ЗСУ позицій у Сєвєродонецьку, він відповів:

"Ні, абсолютно. Ми говорили – ймовірність того, що ми вийдемо з Сєвєродонецька, цілком існує. Тим більше, що Сєвєродонецьк знаходиться на низькому березі річки. У нього позиція менш вигідна для ведення оборонних боїв. Тому, якщо ситуація склалася так, що там вже нема чого обороняти, а російська артилерія перекопала місто повністю, то, напевно, є сенс вивести звідти гарнізон і посадити на новий рубіж оборони – наприклад, у Лисичанську".

Як пояснив Жданов, Лисичанськ "захищений річкою, широкою заплавою, плюс знаходиться на широкому березі річки, що дозволяє прострілювати всю місцевість на підступах до міста".

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Військовий експерт зазначив, що ЗСУ затримали та виснажили війська РФ:

"Я думаю, що саме це і було метою – спроба утримати місто або завдати противнику максимальної поразки. Ми виконали другу половину, але виконали її успішно. Фактично Росія на видиху, і я не думаю, що у них на тривалий час залишиться можливість продовжувати наступальні дії… Відійшовши на наступний рубіж оборони, для російської армії все доводиться починати спочатку, з нуля. Знову рубіж оборони, знову стягування зусиль і засобів, знову штурм цього рубежу".

За його словами, на сьогодні "готового резерву, який можна завтра кинути в бій, Росія більше не має".

Відхід ЗСУ з Сєвєродонецька

Після трьох з половиною місяців оборони Сєвєродонецька українські війська почали залишати повністю зруйноване окупантами місто.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що захисники Сєвєродонецька відходять з міста на нові, більш укріплені позиції.

"Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають", – розповів Гайдай.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що бої за Сєвєродонецьк покращили становище наших військ на інших напрямках.

"Кожна батальйонна тактична група ворога, яка відтягнута на цей напрямок, покращує наші оперативні можливості і щодо Харківщини, і щодо Херсонщини. Але це місто вже практично зрівняли з землею, до нуля – воно практично стерте на порох", – пояснив він.

Наступним рубежем оборони ЗСУ на Луганщині є Лисичанськ. У Міноборони України зазначають, що оточення військових у районі Лисичанська є метою окупантів. Основне завдання противника на цьому етапі – вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання захоплених районів Запорізької та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим Кримським півостровом.

Раніше в Мережі з'явилося відео останніх боїв у Сєвєродонецьку.

Також сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому полягає стратегічна важливість Сєвєродонецька та Лисичанська.