Жданов объяснил выход ВСУ из Северодонецка

Эксперт считает, что украинские военные выполнили важную задачу

Военный эксперт Олег Жданов считает, что решение ВСУ выйти из Северодонецка было оправданным / Фото: Коллаж: Сегодня

Подразделения украинской армии, оборонявшие Северодонецк, смогли максимально истощить наступающие войска РФ. У оккупантов не осталось резервов, которые можно бросить в бой.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ" на Youtube-канале "Україна 24".

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На вопрос, стало ли неожиданностью оставление ВСУ позиций в Северодонецке, он ответил:

"Нет, абсолютно. Мы проговаривали – вероятность того, что мы выйдем из Северодонецка, вполне существует. Тем более, что Северодонецк находится на низком берегу реки. У него позиция менее выгодная для ведения оборонительных боев. Поэтому, если ситуация сложилась так, что там уже нечего оборонять, а российская артиллерия перекопала город полностью, то, наверное, есть смысл вывести оттуда гарнизон и посадить на новый рубеж обороны – например, в Лисичанске".

Как объяснил Жданов, Лисичанск "защищен рекой, широкой поймой, плюс находится на широком берегу реки, который позволяет простреливать всю местность на подступах к городу".

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Военный эксперт отметил, что ВСУ задержали и истощили войска РФ:

"Я думаю, что именно это и было целью – попытка удержать город или нанести противнику максимальное поражение. Мы выполнили вторую половину, но выполнили ее успешно. Фактически Россия на выдохе, и я не думаю, что у них на долгое время останется возможность продолжать наступательные действия… Отойдя на следующий рубеж обороны, для российской армии все приходится начинать сначала, все с нуля. Опять рубеж обороны, опять стягивание сил и средств, опять штурм этого рубежа".

По его словам, на сегодняшний день "готового резерва, который можно завтра бросить в бой, у Российской Федерации больше нет".

Уход ВСУ из Северодонецка

После трех с половиной месяцев обороны Северодонецка украинские войска начали покидать полностью разрушенный оккупантами город.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что защитники Северодонецка отходят из города на новые, более укрепленные позиции.

"Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат", – рассказал Гайдай.

Военный эксперт Петр Черник считает, что бои за Северодонецк улучшили положение наших войск на других направлениях.

"Каждая батальонная тактическая группа врага, которая оттянута на это направление, улучшает наши оперативные возможности и по Харьковщине, и по Херсонщине. Но этот город уже практически сравняли с землей, до нуля – он практически стерт в прах", – пояснил он.

Следующим рубежом обороны ВСУ на Луганщине является Лисичанск. В Минобороны Украины отмечают, что окружение военных в районе Лисичанска является целью оккупантов. Основная задача противника на данном этапе – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание захваченных районов Запорожской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным Крымским полуостровом.

Ранее в Сети появилось видео последних боев в Северодонецке.

Также сайт "Сегодня" выяснил, в чем заключается стратегическая важность Северодонецка и Лисичанска.