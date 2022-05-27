Запеклі бої за "дорогу життя". Що відбувається на Донбасі і чи вистоє Сєверодонецьк

Сєвєродонецьк на даний момент є найважливішою ділянкою бойових дій в Україні

Російські окупанти атакують Донецьку та Луганську області. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують наступати на сході України та зосередили всі зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей. Минулої доби ЗСУ відбили 12 ворожих атак. По всій лінії фронту точаться важкі бої. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відбувається на Донбасі та яка ймовірність, що ЗСУ утримають позиції та перейдуть у контратаку.

Що відбувається у Донецькій області

Місто Лиман у Краматорському районі Донецької області в основному контролюють російські війська, а українські військові зайняли нові укріплені позиції на лиманському напрямі, а також на території Світлодарської громади. Обстріл триває вздовж усієї лінії фронту Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

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"Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегрупування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", – розповів він.

Кириленко зазначив, що українські військові залишаються на Лиманському напрямі, але на нових укріплених позиціях, щоб стримувати ворога.

"Російські військові також намагаються закріпитися на зазначеному напрямку, тому що розуміють, що українські війська на нових рубежах не лише стримуватимуть ворога, а й по можливості переходитимуть у контратаку для того, щоб вибити ворога з території Лиманської громади", – сказав голова області.

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Павло Кириленко: "Відбулося перегрупування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції" / Фото: Ураїнська правда

Водночас у прес-службі Міноборони України повідомили, що Збройні сили України утримують північно-західну та південно-східну частини Лиману. Саме там зараз відбуваються жорсткі бої.

Що відбувається у Луганській області

Тяжкі бої продовжуються за Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Російські війська зайняли понад 90% Луганської області. Її адміністративний центр місто Сєверодонецьк, оточений з трьох боків.

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У п'ятницю, 27 травня, українським військовим вдалося зупинити чергову атаку армії РФ. Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської ВДА Олександр Стрюк.

"Вдалося зупинити авангард рашистів, який намагався прорватися. Все ж ситуація досить напружена. Майже 2/3 по периметру міста зайняті ворогом і місто перебуває в жорсткій обороні", – відповів Стрюк.

Останніми днями місто повністю палає, додав Стрюк, коментуючи інтенсивність боїв на підступах Сєвєродонецька.

"Безперервний обстріл по житлових кварталах, по інфраструктурі міста. Обстрілюється наше хімічне підприємство "Азот", нажаль, є і жертви серед мирного населення та серед співробітників "Азота". Нажаль, ситуація дуже тяжка ", – додав він.

За словами Стрюка, внаслідок обстрілу окупантів вже пошкоджено 90% житлового фонду міста, 60% доведеться повністю відновлювати.

Олександр Стрюк: "Майже 2/3 за периметром міста зайняті ворогом і місто перебуває у жорсткій обороні". Фото: svoi.city

Глава Сєвєродонецької міської ВДА також розповів, що 26 травня російські війська змогли прорватися на околицю Сєверодонецька, а до готелю "Мир" увійшли ворожі диверсанти.

"Протягом дня їх звідти намагалися вибити. Там досить запекла ситуація, але ми вистояли та вибили", – розповів Стрюк.

Ворожі війська також намагалися зайти до Сєвєродонецька з інших сторін, при цьому не припиняються артилерійські обстріли. Він також додав, що траса "Лисичанськ-Бахмут" прострілюється ворогом, але рух нею можливий.

"Українська армія працює над тим, щоб вирішити цю проблему. Нині через неї ходять гуманітарні вантажі та постачання військ, нею вдається евакуювати людей, але робити це складно, в тому числі через відсутність мобільного зв'язку", – зазначив Стрюк.

Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай також розповів, що російські окупанти наступають на Сєвєродонецьк у різних напрямках, проте прорвати оборону обласного центру їм не вдається.

"Рашисти намагаються на Бахмутському напрямку ближче підійти до "дорозі життя", щоб захопити її. Це не вдається, так що ворог постійно її обстрілює, що ускладнює пересування по ній. Також орки цілеспрямовано б'ють мостами, що з'єднують міста всередині області, щоб порушити повідомлення", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Сергій Гайдай: "Орки цілеспрямовано б'ють по мостах"

Чому Сєвєродонецьк важливий

Сєвєродонецьк на даний момент є найважливішою ділянкою бойових дій в Україні, так у разі захоплення дозволить окупантам контролювати всю Луганську область. Про це "Сьогодні" розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Саме тому там йдуть найзапекліші бої. Російські війська несуть величезні втрати, але намагаються взяти під контроль Луганську область, вибивши наші війська із Сєверодонецька. Ситуація там дуже тяжка, але Збройні сили України тримають оборону", – розповів він.

Як пояснив експерт, окупанти сконцентрувалися на захопленні Луганської області через те, що там дуже маленька ділянка території.

"Тому сьогодні вона коштує для них номером один. Потім вони спробують вийти захопити Донецьку область, але взяти її буде складніше. Там доведеться захоплювати велику територію", – каже Жданов.

За словами Жданова, у Луганській області російські окупанти мають перевагу в артилерії, авіації, танках і живій силі. Атаки ворога відбивають підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та добровольчі батальйони, але українським захисникам стає все складніше утримувати позиції.

"Російська піхота намагається не вступати в ближній бій. Коли вона стикається з ЗСУ, відходить назад і наші підрозділи накривають ворожу артилерію та авіацію. Після цього піхота повертається", – розповів Жданов.

Олег Жданов: "Сєвєродонецьк наразі є найважливішою ділянкою бойових дій в Україні". Фото: скріншот відео

"Дорога життя"

Трасу Лисичанськ-Бахмут експерт називає важливою, бо нею йде забезпечення українських військ.

"Цю трасу називають "Дорогою життя". Вона не єдина, але основна", – наголосив Жданов.

До речі, 27 травня підрозділи ЗСУ відбили чергову спробу російських військ захопити трасу Лисичанськ-Бахмут. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов в своєму Facebook.

"Головні сили 90-ї танкової і 76-ї десантно-штурмової дивізій ЗС РФ сьогодні продовжили наступ на трасу Бахмут-Лисичанськ в районі сіл Нагірне, Білогорівка, Берестове. Російські танки і БМПТ "Термінатор" виїхали на висоту потім тікали, потрапивши під обстріл української артилерії", – написав Бутусов.

Журналіст зазначив, що противник зосереджує зусилля на прориві нашої оборони у районі Бахмута та застосовує для цього свої основні оперативні резерви.

"Обстановка залишається важкою, ворог великими силами намагається прорвати нашу оборону, щоб створити нову обстановку. Але українська армія чинить потужний опір і докладає зусиль для розгрому ударного угруповання ЗС РФ. Ідуть дуже важкі бої", – додав він.

ЗСУ можуть розпочати відступ

За словами Жданова, якщо російським військам вдасться захопити трасу Лисичанськ-Бахмут і з'єднатися між Попасною та Лиманом, то Сєвєродонецьк може опинитися в повному оточенні, в якому був Маріуполь.

"У Генштабі кажуть, що контролюють ситуацію і робитимуть все, щоб цього не допустити. Але якщо загроза того, що росіяни переріжуть трасу Лисичанськ-Бахмут і зможуть замкнути кільце, стане критичною, тоді доведеться відвести наші війська, бо інакше гарнізон Сєвєродонецька не зможе вести бойові дії, вони не будуть ні палива, ні боєприпасів, ні їжі, і він опиниться в блокаді", – каже Жданов.

Генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун також не виключає, що українським військам доведеться залишити Сєвєродонецьк. Про це він розповів в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

"Ситуація дуже складна, я не виключаю, що нам доведеться відійти і залишити місто. Не варто копіювати тактику колишньої радянської армії, яка намагалася закріпитися на певних ділянках і гинути до останнього бійця. Немає сенсу тримати місто, коли можна відійти, а через якийсь час його звільнити.Це більш ефективно.Такою має бути українська тактика.Все залежить від необхідності зберегти життя наших бійців.Не варто повторювати ще один Маріуполь", – сказав Ягун.

Детальніше коментар експерта дивіться на відео з 00:28:

Журналіст Юрій Бутусов упевнений, що нам не варто побоюватись можливого відступу українських підрозділів.

"Яких слів слід боятися на війні? ми багато втратили в центральній Україні, але потім змогли розгромити росіян і забрали своє", – Вважає він.

На його думку, ЗСУ мають берегти своїх воїнів.

"Вони можуть ефективно застосувати нову зброю, тому що у них є розуміння злагодженості та застосування, якому треба дуже довго вчити нових людей. Якщо ми збережемо підготовлені війська, якщо вони діятимуть не в оточенні, а при якісному постачанні, якщо ми посилимо їхнє тактичне становище, забезпечення, поповнення – ми дотримаємося ворога і підемо вперед. Треба думати, як знищувати ворога і зберігати армію", – підсумував Бутусов.

Юрій Бутусов: "Відступи лякатися не треба" / Фото: Цензор. НЕТ

Чи зможе Сєверодонецьк вистояти

За словами Жданова, незважаючи на те, що Росія контролює майже 95% території Луганської області, ЗСУ все ж таки має шанс утримати ці 5%.

"У Сєвєродонецьку наші війська дають гідний опір окупантам і утримують ті позиції, які займали. Так, бої йдуть на околицях міста, але активне просування російських військ не спостерігається на жодному з напрямків. Хоча вони атакують місто з трьох напрямків. Якщо зараз ми зможемо. забезпечити сухопутний коридор для підтримки нашого угруповання у місті Сєверодонецьк, тоді, так, є шанс утримати цю територію і навіть піти у контрнаступ", – підсумував експерт.

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