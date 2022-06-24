Сєвєродонецький гамбіт. Чому ЗСУ відступили від міста та що буде з Лисичанськом

Сєвєродонецьк виконав свою функцію, кажуть експерти

ЗСУ захищали Сєвєродонецьк з 5 березня. Фото: колаж "Сьогодні"

Після трьох з половиною місяців оборони Сєвєродонецька українські війська почали залишати повністю зруйноване окупантами місто. Сайт "Сьогодні" з'ясував, наскільки важливою є дана ділянка бойових дій, чому ЗСУ вирішили відступити, який наступний рубіж утримуватимуть наші захисники, та завдяки чому зміниться перебіг війни.

Відходити гірко, але це рішення давно назріло

Збройним силам України довелося почати відступ від Сєвєродонецька. Про це заявив в ефірі телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, захисники Сєвєродонецька відходять із міста на нові, більш укріплені позиції.

"Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена повністю, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають", – розповів Гайдай.

Українська армія відходитиме на нові позиції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Цю інформацію підтвердив і журналіст Юрій Бутусов.

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"Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло", – написав він у своєму Facebook.

Юрій Бутусов: "Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло" Фото: Facebook

При цьому в Міноборони України засекретили інформацію про відступ українських військ із Сєвєродонецька.

"Інформацію про те, чи знаходяться частини Збройних сил України у певному районі, включаючи Сєвєродонецьк, закрито. Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інформації, яку представляє Генштаб та Міноборони України. Хотів би закликати журналістів та представників органів державній владі дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в рамках відкритої інформації", – заявив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Олександр Мотузяник: "Інформацію про те, чи знаходяться частини ЗСУ у Сєвєродонецьку, закрито

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Наскільки важливим є Сєвєродонецьк

Сєвєродонецьк – важлива ділянка бойових дій в Україні, тому його захоплення дозволить окупантам контролювати всю Луганщину. Про це "Сьогодні" розповів військовий експерт Олег Жданов.

Саме тому там тривали найзапекліші бої. Російські війська зазнавали величезних втрат, намагаючись взяти під контроль Луганську область", – розповів він.

Як пояснив експерт, окупанти сконцентрувалися на захопленні Луганщини через те, що там дуже маленька ділянка території.

"Сєвєродонецьк був для них номером один. Потім вони спробують вийти захопити Донецьку область, але взяти її буде складніше. Там доведеться захоплювати велику територію", – каже Жданов.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що бої за Сєвєродонецьк покращили становище наших військ на інших напрямках.

"Кожна батальйонна тактична група ворога, яка відтягнута на цей напрямок, покращує наші оперативні можливості і по Харківщині, і по Херсонщині. Але це місто вже практично зрівняне з землею, до нуля – воно практично стерте на порох. Чи варто ще деякий час за нього битися? Я твердий прихильник того, що жоден "Маріуполь-2" нам не потрібен", – зазначив Черник в інтерв'ю Наталі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Детальніше коментар експерта дивіться на відео з 11:30:

Плановий відступ

Олег Жданов зазначає, що відхід українських військ із Сєвєродонецька є плановим, згідно з військовою тактикою. Місто утримували, доки була можливість не дати противнику оточити Сєвєродонецьк, як раніше Маріуполь, щоб відтягнути російські війська з інших напрямків, при цьому завдаючи окупантам максимальних втрат живої сили та військової техніки. Така тактика чимось нагадує шаховий "гамбіт", коли гравець жертвує фігурою заради отримання подальшої переваги. В даному випадку такою фігурою виявився вже повністю зруйнований Сєвєродонецьк.

"Сєвєродонецьк виконав свою функцію. На даній ділянці ЗСУ вимотали противника, який знімав свої війська із Запорізького напрямку, щоб зосередити їх на Сєвєродонецьку. Українські підрозділи завдали ворогові значної шкоди, але зараз захищати руїни міста немає сенсу ", – каже "Сьогодні" Жданов.

Такої ж думки дотримується і в оєнний журналіст Владислав Селезньов.

"У районі Сєвєродонецька, на відносно невеликій ділянці російсько-українського фронту росіяни зосередили велику кількість зброї та військової техніки. Насамперед артилерійського озброєння, зокрема й реактивні системи залпового вогню. Росіяни тиснуть, фактично проштовхуючи нашу оборону за допомогою артилерійського вогню. Якщо РФ створить критичну перевагу в силі та засобах, то українським силам оборони краще проводити ту ж маневрену оборону, краще виходити на вигідніші рубежі, щоб зберегти особовий склад, озброєння та техніку, ніж боротися до останнього за клаптик землі", – пояснив журналіст в ефірі національного телемарафону на каналі "Україна 24".

Владислав Селезньов переконаний, що ЗСУ повернуть Сєвєродонецьк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун також називає розумним відступ ЗСУ. Про це він розповів в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

"Не варто копіювати тактику колишньої радянської армії, яка намагалася закріпитися на певних ділянках і гинути до останнього бійця. Немає сенсу тримати місто, коли можна відійти, а через деякий час його звільнити. Це значно ефективніше. Такою має бути українська тактика. Все залежить від необхідності зберегти життя наших бійців. Не варто повторювати ще один Маріуполь" – сказав Ягун.

Детальніше коментар експерта дивіться на відео з 00:28:

Наступний рубіж – Лисичанськ

Олег Жданов зазначив, що ЗСУ, виконавши своє завдання у Сєвєродонецьку, тепер переходить до наступного рубежу.

"Наші війська йдуть до Лисичанська і триматимуть його оборону. Захопити це місто окупантам буде складніше, тому що в нього вдале розташування. Лисичанськ розміщується на височині, захищений з одного боку річкою", – пояснює нам Жданов.

Олег Жданов: "Наші війська йдуть до Лисичанська і триматимуть його оборону". Фото: скріншот відео

У Міноборони України зазначили, що оточення військових у районі Лисичанська є метою окупантів. За словами Олександра Мотузяника, основне завдання противника на даному етапі – вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання захоплених районів Запорізької та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим кримським півостровом.

Глава Луганської ОВ Олександр Гайдай повідомив, що війська Росії просуваються в напрямку Лисичанська з Тошківки-Золотого. На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки пройти вглиб міста були відбиті.

"З окупованого Старобільська у бік Лисичанська зафіксовано перевезення орками шести "Точок-У", – заявив він.

Голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко також розповів, що російські окупанти посилили наступ.

"Авіація працює, "Точки-У", працює весь набір артилерії. Наступ на всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецьке, Павлоград, Сиротине, Боровське. Скрізь обстріли, бойові" – зазначив він.

Однак, за прогнозами аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW), штурмові операції Лисичанська не допоможуть Росії мати перевагу у війні, найближчим часом наступ російських військ взагалі значно знизиться.

Західна зброя змінить перебіг війни

Тим часом військові сподіваються найближчим часом отримати нову західну зброю, що дозволить не лише утримати Лисичанськ, а й перейти у контрнаступ.

"Сучасна зброя надзвичайно ефективна і вона в рази краща, ніж її російські аналоги. Тому з такою зброєю можна воювати, можна знищувати ворога та звільняти ті території, на які нині ворог зазіхає і каже, що "ми сюди прийшли і прийшли назавжди", – підсумував журналіст Селезньов.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Мережі з'явилося відео останніх боїв у Сєвєродонецьку.

Також ми з'ясували, у чому полягає стратегічна важливість Сєвєродонецька та Лисичанська.