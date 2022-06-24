Українські військові отримали наказ відступити із міста

З'явилося відео останніх боїв в Сєвєродонецьку. / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилося відео останніх боїв за Сєвєродонецьк у Луганській області до того, як ЗСУ отримали наказ відступити з міста. Бій із окупантами відбувався у промзоні.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

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Відео знімав боєць-іноземець, який воює на боці Збройних сил України.

"Останні бої за Сєвєродонецьк у промзоні міста. Відео знято бійцем Інтернационального легіону", – написав Гайдай.

ЗСУ відійшли з Сєвєродонецька

За словами голови Луганської ОВА, захисники Сєвєродонецька відходитимуть із міста на нові, укріпленіші позиції.

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"Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають", – розповів Гайдай.

Також Сергій Гайдай зазначив, що війська Росії просуваються у напрямку Лисичанська з Тошківки-Золотого. На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки пройти вглиб міста були відбиті.

За даними журналіста Юрія Бутусова, українські війська вийшли із Сєвєродонецька сьогодні вночі.

Раніше Гайдай повідомляв, що найближчими днями окупаційна армія Росії спробує повністю захопити Луганську область.

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Також в ISW спрогнозували, що штурмові операції Лисичанська не допоможуть Росії мати перевагу у війні. Найближчим часом наступ російських військ значно знизиться.