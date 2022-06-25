Експерт розповів, чому окупанти бояться ближніх боїв із ЗСУ

Сьогодні ми можемо знищити всі танки у світі

Експерт вважає, що протитанкової зброї нам достатньо / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні українська армія найсильніша з протитанкового озброєння завдяки нашим зарубіжним партнерам. ЗСУ можуть знищити всі танки у світі.

Про це заявив у програмі FREEДОМ на каналі "Україна 24" військовий експерт Сергій Грабський.

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Що відомо

"Сьогодні за рівнем накопичення протитанковими засобами українська армія, можна сказати, найсильніша у світі. Тому що за кількістю одиниць протитанкової зброї, яку нам передано, ми можемо знищити всі танки всього світу разом узяті. І це чудово розуміє супротивник. Чим і пояснюються такі відчайдушні обстріли?", – зазначив в ефірі Сергій Грабський.

Експерт розповів, що його колеги та друзі з передової резюмують, що противник просто боїться підпускати наші підрозділи близько до своїх позицій. Окупанти розуміють, що у такому разі можливість зберегти бронетанкову або броньовану техніку мінімальна.

"Поки у них є снаряди, поки у них є стволи, які можуть випускати ці снаряди, вони намагаються втримати нас на відстані 3-5 км від контактної зони. Що також є дуже серйозним чинником. Сьогодні показує, що окрім фактично Сєвєродонецька, околиць Лисичанська та району Попасної – Гірське, Золоте – противник вже не веде активних наступальних бойових дій", – повідомив експерт.

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Обстановка