HIMARS змінили перебіг бойових дій в Україні. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сегодня" пропонує огляд світових мас-медіа

Завдяки допомозі США в Україні змінилася ситуація на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Постачання озброєння від США кардинально змінили перебіг військових подій в Україні. ЗСУ йдуть у контрнаступ, показово було, що армія РФ залишила острів Зміїний.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа .

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Допомога США все змінила

The Washington Post пише, що поставлені США HIMARS змінюють перебіг бойових дій на передовий. Високомабільна артилерійська ракетна система M142, відоміша як HIMARS, є однією з чотирьох, які отримали українці минулого місяця від Сполучених Штатів у рамках пакету військової допомоги на 700 мільйонів доларів.

The New York Times пише, що передова зброя США вже залишила слід у війні в Україні. Потужні та високомобільні системи озброєння, які можуть вести вогонь керованими ракетами на дальність 40 миль, потрібні у битві за східну Україну.

Байден став невгодним через санкції

The Wall Street Journal пише, що у США високі ціни на бензин ще більше відбилися на рейтингу президента Байдена і збільшили ймовірність втрати демократами контролю над Конгресом цієї осені. Підтримуючи санкції проти Росії, республіканці постійно звинувачують Байдена у вищих цінах на газ через політику, яка обмежує постачання, наприклад, припинення трубопроводу Keystone XL із Канади.

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Ціни на нафту можу "закрутити гайки" Путіну

Bloomberg пише, що світові ціни на нафту можуть досягти "стратосферних" 380 доларів за барель, якщо санкції США та Європи змусять Росію скоротити видобуток, попереджають аналітики JPMorgan Chase & Co. G7 виробляють складний механізм обмеження ціни на російську нафту, намагаючись закрутити гайки на військовій машині путіна в Україні.

Україна відновила зв'язок із найбільшою в Європі АЕС

Reuters пише про відновлення Україною зв'язку із системами спостереження на Запорізькій АЕС, найбільшій у Європі, окупованій російськими військами.