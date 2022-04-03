В Северодонецке оккупанты трижды за неделю ударили по жилому дому (фото)

Российские военные продолжают разрушать жилые кварталы по всей Украины, горожане остаются без жилья

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Враг за последнюю неделю трижды бил по одному из домов в центре Северодонецка. Дом не является каким-то стратегическим объектом, в нем живут обычные жители города.

Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Бойцы ГСЧС каждый раз гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался. Из-за обстрела у жителей дома теперь собственного жилья практически нет.

Сообщается, что за минувшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.

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В Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух.

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Идут бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасное.

Ситуация в Луганской области