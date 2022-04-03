У Сєвєродонецьку окупанти тричі на тиждень вдарили по житловому будинку (фото)

Російські військові продовжують руйнувати житлові квартали по всій Україні, городяни залишаються без житла

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ворог за останній тиждень тричі бив по одному з будинків у центрі Сєверодонецька. Будинок не є якимось стратегічним об'єктом, у ньому мешкають звичайні жителі міста.

Про це повідомив у Telegram-каналі повідомив керівник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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Бійці ДСНС щоразу гасили полум'я та рятували тих, хто там ще залишався. Через обстріли у мешканців будинку наразі власного житла практично немає.

Повідомляється, що за минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення отримали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.

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Сєвєродонецьку сталося загоряння шести багатоповерхівок та магазину, у Рубіжному – п'яти об'єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох.

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Йдуть бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасне.

Ситуація у Луганській області