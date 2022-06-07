В разведке рассказали, как оккупанты "отблагодарили" семьи моряков с крейсера "Москва"

Семьи российских моряков с потопленного крейсера "Москва" угрозами заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, в первую очередь – о военных-срочниках.
Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти. Чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа бывшего флагмана Черноморского флота, затонувшего 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов", – говорится в сообщении.
По данным ГУР, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужьях, которые служили на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием.
"В Севастополе, во время встречи командующего Черноморским флотом с родственниками погибших моряков, дом офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников, в знак протеста, на встречу с командованием флота не пришла", – рассказали в разведке.
Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"
- Родители срочников, погибших на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.
- Родители матросов самостоятельно пытались найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.
- По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли.
- Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в больнице.
- Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 июня: угроза из Беларуси, корабли России готовы наносить очередные ракетные удары с Черного моря, враг атакует Славянск тяжелым вооружением, в Северодонецке продолжаются бои.
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 7 июня: за последние сутки ликвидировано 110 оккупантов, уничтожены 4 танка и 16 бронированных машин, а также 1 самолет, 1 вертолет и 4 арт. установки.