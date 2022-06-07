В разведке рассказали, как оккупанты "отблагодарили" семьи моряков с крейсера "Москва"

Кремль прилагает все усилия, чтобы скрыть настоящие масштабы катастрофы

РФ пытается скрыть количество погибших моряков с крейсера "Москва" / Фото: Коллаж: Сегодня

Семьи российских моряков с потопленного крейсера "Москва" угрозами заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, в первую очередь – о военных-срочниках.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти. Чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа бывшего флагмана Черноморского флота, затонувшего 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужьях, которые служили на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием.

"В Севастополе, во время встречи командующего Черноморским флотом с родственниками погибших моряков, дом офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников, в знак протеста, на встречу с командованием флота не пришла", – рассказали в разведке.

Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 июня: угроза из Беларуси, корабли России готовы наносить очередные ракетные удары с Черного моря, враг атакует Славянск тяжелым вооружением, в Северодонецке продолжаются бои.

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Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 7 июня: за последние сутки ликвидировано 110 оккупантов, уничтожены 4 танка и 16 бронированных машин, а также 1 самолет, 1 вертолет и 4 арт. установки.