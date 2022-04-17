У пропагандиста Соловьева началась истерика из-за уничтожения крейсера "Москва" (видео)

Пропагандист задался вопросом, с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара

Владимир Соловьев обвинил военных РФ в уничтожении крейсера "Москва" / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев возложил ответственность за уничтожение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" на российских военных.

"Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота "Москвой". Я просто в бешенстве. Когда мы говорим – да, ему было много лет, да, он прошел ремонт, да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, "родовые травмы". Я все понимаю. Вы только объясните, как вы могли его потерять? Какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время?", – возмутился Соловьев.

Как подчеркнул пропагандист, ему "неважно, что произошло".

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"Две ракеты "Нептун", как говорят украинцы... И с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами? Что-то было не активировано? Хорошо, даже удар двумя ракетами, возник пожар боекомплекта. А что у вас с противопожарной системой, объясните мне пожалуйста? Почему ваша противопожарная система не сработала и корабль практически выгорел изнутри дотла?" – заявил он.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей войск РФ

13 апреля стало известно, что две украинские ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту произошел пожар, корабль затонул, его капитан и большинство членов экипажа погибли.

Уничтоженный украинскими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

Ракетный крейсер "Москва", построенный на николаевском заводе в 1979 году, за долги был "передан" РФ по бартеру в 1992 году.

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Разработка и производство одного дивизиона противокорабельных ракет "Нептун" стоили $66 млн, что в 11 раз меньше расчетной стоимости "Москвы".

На борту затопленного крейсера "Москва" могли быть ядерные боеголовки, судьба которых пока неизвестна.

Как пишут британские СМИ, успешная операция ВСУ не только оголила весь ЧФ РФ перед украинскими "Байрактарами", но и пошатнула силовое господство России в Черноморском регионе.

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Отметим, что "Москва" – тот самый русский военный корабль, который украинские пограничники с острова Змеиный послали "нах**".