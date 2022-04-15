Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Геращенко: экипаж крейсера "Москва" погиб в полном составе

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 17:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Взрыв на корабле не дал никому шанса на выживание
Источники Геращенко заявили, что никто из экипажа "Москвы" не смог спастись / Коллаж "Сегодня"
Источники Геращенко заявили, что никто из экипажа "Москвы" не смог спастись / Коллаж "Сегодня"

На затопленном 13 апреля флагмане черноморского флота России крейсере "Москва" погиб весь экипаж.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Реклама

Что известно

"Только что из Севастополя сообщили, что в результате возгорания и взрыва боекомплекта, экипаж крейсера "Москва" погиб в полном составе. Взрыв был такой силы, что флагман черноморского флота затонул через считанные минуты. Судя по всему, в результате пожара произошла детонация боеголовок большой крылатой ракеты П-1000 – "Вулкан". А их на борту крейсера было 16. Руководство Черноморского флота рф намеренно скрывать правду от родных и близких членов экипажа", – написал Геращенко.

Обстановка

  • На борту "Москвы"могли быть ядерные боеголовки, судьба которых пока неизвестна. Президент России Владимир Путин в ярости из-за уничтожения флагмана ЧФ РФ и срывает злобу на своем окружении.
  • Вчера, 14 апреля, в Москве царила необычная активность. Закулисье Кремля пришло в движение сразу после сообщения о блестящей работе ВСУ по уничтожению флагмана черноморского флота России крейсера "Москва".
  • Как пишут британские СМИ, успешная операция ВСУ не только оголила весь ЧФ РФ перед украинскими "Байрактарами" ("Москва" была единственным кораблем этого флота с системой ПВО большого радиуса действия), это еще пошатнуло силовое господство России в Черноморском регионе.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 12:00 15 апреля
1
Личный состав 20000
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 135
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1443
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять