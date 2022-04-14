Судьба экипажа крейсера "Москва" неизвестна – журналист

Спастись могли всего 14 человек из экипажа флагмана Черноморского флота России

Точных сведений о судьбе экипажа "Москвы" официальные органы не дают / Коллаж "Сегодня"

Спустя сутки после удачной военной операции ВСУ против флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва" нет достоверной информации о судьбе его экипажа. Не исключено, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек.

О спасении такого количества членов экипажа крейсера "Москва" сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Фейсбуке, не указывая источник.

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Что известно

"Около 10:00 14 апреля с.г. с ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлено 14 моряков, в том числе начальника медицинской службы корабля. Военнослужащие прибыли к причалу на скоростном катере, где их уже ожидали машины скорой помощи. Судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна", – написал Цимбалюк.

Напомним, что по версии Минобороны России, экипаж спасен, на корабле произошел пожар по неустановленным причинам, флагман на плаву.

"Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Основное ракетное вооружение не повреждено", – передает сообщение Минобороны РФ агентство "Интерфакс".

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Также была информация, что часть экипажа (54 человека) удалось спасти проплывавшему мимо турецкому судно. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Инцидент