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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Судьба экипажа крейсера "Москва" неизвестна – журналист

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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14 апреля, 21:40
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Спастись могли всего 14 человек из экипажа флагмана Черноморского флота России
Точных сведений о судьбе экипажа "Москвы" официальные органы не дают / Коллаж "Сегодня"
Точных сведений о судьбе экипажа "Москвы" официальные органы не дают / Коллаж "Сегодня"

Спустя сутки после удачной военной операции ВСУ против флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва" нет достоверной информации о судьбе его экипажа. Не исключено, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек.

О спасении такого количества членов экипажа крейсера "Москва" сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Фейсбуке, не указывая источник.

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Что известно

"Около 10:00 14 апреля с.г. с ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлено 14 моряков, в том числе начальника медицинской службы корабля. Военнослужащие прибыли к причалу на скоростном катере, где их уже ожидали машины скорой помощи. Судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна", – написал Цимбалюк.

Напомним, что по версии Минобороны России, экипаж спасен, на корабле произошел пожар по неустановленным причинам, флагман на плаву.

"Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Основное ракетное вооружение не повреждено", – передает сообщение Минобороны РФ агентство "Интерфакс".

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Также была информация, что часть экипажа (54 человека) удалось спасти проплывавшему мимо турецкому судно. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Инцидент

  • 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.
  • Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, а корабль перевернулся.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новостьрассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ простенько ответил: "Она утонула".
  • Британская пресса пишет, что с потерей "Москвы" существенно пошатнулась обороноспособность всего Черноморского флота России. Он единственный был оснащен системами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф.

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ББМ 1968
ББМ
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Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
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Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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