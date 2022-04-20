"Нах*я вы звоните": замкомандира крейсера "Москва" отказался сказать, что с пропавшими моряками

Заместитель командира крейсера "Москва" Павел Вакула нецензурно "послал" журналиста, который пытался выяснить у него судьбу пропавших без вести моряков флагмана ЧФ РФ.
Разговор журналиста с военным РФ опубликовал Telegram-канал "Вот так".
"Только что говорили с родителями паренька из Свердловской области, они говорят, вы отказались сказать, что с их сыном… Скажите, что с ребятами с крейсера, почему про них нет информации у родителей", – сказал журналист.
Вакула начал переспрашивать, кто и почему звонит, спрашивал фамилии пропавших моряков и уверял, что "таких нет в списках крейсера "Москва".
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Затем его терпение иссякло:
- Вы родитель?
- Я уже сказал, я работаю на "Вот так ТВ".
- Да мне нас*ать, где вы работаете, вы родитель?
- Нет, не родитель.
- Тогда нах*я вы мне звоните?
- Вы замкомандира корабля, вы должны иметь информацию. Мы СМИ, мы у вас спрашиваем.
- Нах*я ты мне звонишь тогда, чувак? Будешь родителем, позвонишь.
Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"
- Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.
- Родители матросов самостоятельно пытаются найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.
- По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли.
- Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в госпитале.
- Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.