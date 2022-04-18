СМИ опубликовали фото подбитого ВСУ крейсера "Москва"

Крейсер боролся за плавучесть до своего затопления

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Иностранные журналисты опубликовали первое вероятное фото подбитого украинскими ракетами "Нептун" российского крейсера "Москва" в Черном море. Об этом говорится на странице OSINTtechnical в Twitter.

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

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По их мнению, прежде чем пойти ко дну крейсер еще боролся с пожаром внутри помещений.

Позже журналист Майк Райт разместил фото крейсера, который терпит крушение, с другого ракурса. Фотограф, судя по кадру, делал снимок с палубы другого судна, проплывавшего мимо.

Newest photo from 15 April 2022. Damaged Moskva. pic.twitter.com/BSgnS2mJXg — ike Right (@BormanIke) April 17, 2022

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Уничтожение крейсера

13 апреля стало известно, что две украинские ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту произошел пожар, корабль затонул, его капитан и большинство членов экипажа погибли.

Уничтоженный украинскими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

Ракетный крейсер "Москва", построенный на николаевском заводе в 1979 году, за долги был "передан" РФ по бартеру в 1992 году.

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Разработка и производство одного дивизиона противокорабельных ракет "Нептун" стоили $66 млн, что в 11 раз меньше расчетной стоимости "Москвы".

На борту затопленного крейсера "Москва" могли быть ядерные боеголовки, судьба которых пока неизвестна.

Как пишут британские СМИ, успешная операция ВСУ не только оголила весь ЧФ РФ перед украинскими "Байрактарами", но и пошатнула силовое господство России в Черноморском регионе.