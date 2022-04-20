"Нах*я ви телефонуєте": заступник командира крейсера "Москва" відмовився сказати, що зі зниклими моряками

Заступник командира крейсера "Москва" Павло Вакула нецензурно "послав" журналіста, який намагався з'ясувати у нього долю моряків флагмана ЧФ РФ, які зникли безвісти.
Розмову журналіста з військовим РФ опублікував Telegram-канал "Вот так".
"Щойно говорили з батьками хлопця зі Свердловської області, вони кажуть, ви відмовилися сказати, що з їхнім сином... Скажіть, що з хлопцями з крейсера, чому про них немає інформації у батьків", – сказав журналіст.
Вакула почав перепитувати, хто і чому телефонує, питав прізвища зниклих моряків та запевняв, що "таких немає у списках крейсера "Москва".
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Потім його терпіння вичерпалося:
– Ви батько?
- Я вже сказав, я працюю на "Вот так ТВ".
- Та мені нас*ати, де ви працюєте, ви батько?
– Ні, не батько.
- Тоді нах*я ви мені телефонуєте?
- Ви заступник командира корабля, ви повинні мати інформацію. Ми ЗМІ, ми у вас питаємо.
- Нах*я ти мені телефонуєш тоді, чувак? Будеш батьком, зателефонуєш.
Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"
- Батьки строковиків, які загинули на флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва", стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та більше жодної інформації не дають.
- Батьки матросів самостійно намагаються знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти – Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.
- За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто із членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули.
- Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 осіб та вони перебувають у шпиталі.
- Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною . Його ціна – близько $750 млн.