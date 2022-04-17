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У пропагандиста Соловйова почалася істерика через знищення крейсера "Москва" (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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17 квітня, 11:36
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Пропагандист поставив питання, з якого часу бойовий корабель боїться ракетного удару
Володимир Соловйов звинуватив військових РФ у знищенні крейсера "Москва"
Володимир Соловйов звинуватив військових РФ у знищенні крейсера "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов поклав відповідальність за знищення флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва" на російських військових.

"Я скаженію від того, що сталося з флагманом Чорноморського флоту "Москвою". Я просто скаженію. Коли ми говоримо – так, йому було багато років, так, він пройшов ремонт, так, у цієї серії кораблів дійсно є вразливі місця, "родові травми". Я все розумію. Ви тільки поясніть, як ви могли його втратити? Якого біса ви опинилися саме в цій точці Чорного моря в цей час?", – обурився Соловйов.

Як підкреслив пропагандист, для нього "не має значення, що сталося".

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"Дві ракети "Нептун", як кажуть українці... І з якого часу бойовий корабель боїться ракетного удару, коли у нього стоїть комплект, що дозволяє йому боротися з такими ударами? Щось було не активовано? Добре, навіть удар двома ракетами, виникла пожежа боєкомплекту. А що у вас з протипожежною системою, поясніть мені будь-ласка? Чому ваша протипожежна система не спрацювала і корабель практично вигорів зсередини вщент?" – заявив він.

Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою військ РФ

13 квітня стало відомо, що дві українські ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту сталася пожежа, корабель затонув, його капітан та більшість членів екіпажу загинули.

Знищений українськими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.

Ракетний крейсер "Москва", побудований на миколаївському заводі в 1979 році, за борги був "переданий" РФ бартером в 1992 році.

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Розробка та виробництво одного дивізіону протикорабельних ракет "Нептун" коштували $66 млн, що в 11 разів менше за розрахункову вартість "Москви".

На борту затопленого крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки, доля яких поки що невідома.

Як пишуть британські ЗМІ, успішна операція ЗСУ не лише оголила весь ЧФ РФ перед українськими "Байрактарами", але й похитнула силове панування Росії у Чорноморському регіоні

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Зазначимо, що "Москва" – той самий російський військовий корабель, який українські прикордонники з острова Зміїний подіслали "нах**".

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