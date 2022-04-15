Геращенко: екіпаж крейсера "Москва" загинув у повному складі

На затопленому 13 квітня флагмані чорноморського флоту Росії крейсері "Москва" загинув увесь екіпаж.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Що відомо
"Щойно із Севастополя повідомили, що внаслідок загоряння та вибуху боєкомплекту, екіпаж крейсера "Москва" загинув у повному складі. Вибух був такої сили, що флагман Чорноморського флоту затонув через лічені хвилини. Судячи з усього, внаслідок пожежі сталася детонація боєголовок крилатої ракети П-1000 – "Вулкан", а їх на борту крейсера було 16. Керівництво Чорноморського флоту Росії навмисно приховує правду від рідних та близьких членів екіпажу", – написав Геращенко.
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Обстановка
- На борту "Москви" могли бути ядерні боєголовки, доля яких поки що невідома. Президент Росії Володимир Путін лютує через знищення флагмана ЧФ РФ і зриває злість на своєму оточенні.
- Вчора, 14 квітня, у Москві панувала незвичайна активність. Закулісся Кремля почало пересування відразу після повідомлення про блискучу роботу ЗСУ щодо знищення флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва".
- Як пишуть британські ЗМІ, успішна операція ЗСУ не лише оголила весь ЧФ РФ перед українськими "Байракторами" ("Москва" була єдиним кораблем цього флоту із системою ППО великого радіусу дії), це ще похитнуло силове панування Росії у Чорноморському регіоні.