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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Крейсер "Москва" став найдорожчою військовою втратою РФ у війні з Україною – сума

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15 квітня, 14:47
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Розробка та виробництво одного дивізіону "Нептун" коштували в 11 разів менше за розрахункову вартість "Москви"
Флагман ЧФ втопився біля берегів України
Флагман ЧФ втопився біля берегів України / Фото: Колаж: Сьогодні

Збитий Україною російський крейсер "Москва" став найдорожчою воєнною втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.

Вартість флагмана оцінив Forbes.

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Ракетний крейсер "Москва", побудований на миколаївському заводі в 1979 році, за борги був "переданий" РФ по бартеру в 1992 році. Останні ремонтні роботи здійснено у 2020 році. На озброєнні "Москви" було 16 протикорабельних ракет та 64 ракети. 300Ф із дальністю поразки до 150 км, що прикривали з повітря акваторії Чорного моря між Одесою та Кримом.

На розробку "Нептуна", за словами гендиректора ДККБ "Промінь" А. Коростелева, знадобилося $40 млн.

У січні 2022 р. КБ "Промінь" передало ЗСУ перший серійний дивізіон "Нептун". У нього повинні були увійти по 6 пускових установок, транспортних та транспортно-зарядних машин – лише 72 ракети. Дивізіон, згідно з паспортом бюджетної програми МОУ, коштував близько $26 млн.

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Тобто розробка та виробництво одного дивізіону "Нептун" коштували $66 млн, що в 11 разів менше за розрахункову вартість "Москви".

Ситуація

  • На думку російського публіциста Андрія Піонтковського, у разі невдачі ще й на Донбасі Путін активно шукатиме зрадників та винних усередині свого оточення. Шукатиме насамперед серед військових. І якщо люди у погонах зреагують першими, вони можуть встигнути прибрати президента раніше.
  • При цьому, як вважає російська журналістка Юлія Латиніна , Путін нічого не розуміє в озброєннях і тому військові конструктори легко його вводили в оману з новою російською надзброєю. якого насправді немає.
  • На світовій арені союзників у Путіна практично не залишилося . Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що президент Росії обдурив Китай щодо своїх планів щодо вторгнення в Україну. Тепер Кремлю не доводиться розраховувати на допомогу Пекіна.

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Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

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