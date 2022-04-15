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Крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной – сумма

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15 апреля, 14:47
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Разработка и производство одного дивизиона "Нептун" стоили в 11 раз меньше расчетной стоимости "Москвы"
Флагман ЧФ утонул у берегов Украины
Флагман ЧФ утонул у берегов Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сбитый Украиной российский крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

Стоимость флагмана оценил Forbes.

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Ракетный крейсер "Москва", построенный на николаевском заводе в 1979 году, за долги был "передан" РФ по бартеру в 1992 году. Последние ремонтные работы осуществлены в 2020 году. На вооружении "Москвы" были 16 противокорабельных ракет и 64 ракеты. 300Ф с дальностью поражения до 150 км, прикрывавших с воздуха акватории Черного моря между Одессой и Крымом.

На разработку "Нептуна", по словам гендиректора ГККБ "Луч" А. Коростелева, понадобилось $40 млн.

В январе 2022 г. КБ "Луч" передало ВСУ первый серийный дивизион "Нептун". В него должны были войти по 6 пусковых установок, транспортных и транспортно-заряжающих машин – всего 72 ракеты. Дивизион, согласно паспорту бюджетной программы МОУ, стоил около $26 млн.

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То есть разработка и производство одного дивизиона "Нептун" стоили $66 млн, что в 11 раз меньше расчетной стоимости "Москвы".

Ситуация

  • По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, в случае неудачи еще и на Донбассе Путин будет активно искать предателей и виновных внутри своего окружения. Искать будет в первую очередь среди военных. И если люди в пагонах среагируют первыми, они могут успеть убрать президента раньше.
  • При этом, как считает российская журналистка Юлия Латынина, Путин ничего не понимает в вооружениях и поэтому военные конструкторы легко его вводили в заблуждение с новым российским сверхоружием, которого на самом деле нет.
  • На мировой арене союзников у Путина практически не осталось. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что президент России обманул Китай относительно своих планов по вторжению в Украину. Теперь Кремлю не приходится рассчитывать на помощь Пекина.

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РСЗО
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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