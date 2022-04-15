Крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной – сумма

Разработка и производство одного дивизиона "Нептун" стоили в 11 раз меньше расчетной стоимости "Москвы"

Флагман ЧФ утонул у берегов Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сбитый Украиной российский крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

Стоимость флагмана оценил Forbes.

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Ракетный крейсер "Москва", построенный на николаевском заводе в 1979 году, за долги был "передан" РФ по бартеру в 1992 году. Последние ремонтные работы осуществлены в 2020 году. На вооружении "Москвы" были 16 противокорабельных ракет и 64 ракеты. 300Ф с дальностью поражения до 150 км, прикрывавших с воздуха акватории Черного моря между Одессой и Крымом.

На разработку "Нептуна", по словам гендиректора ГККБ "Луч" А. Коростелева, понадобилось $40 млн.

В январе 2022 г. КБ "Луч" передало ВСУ первый серийный дивизион "Нептун". В него должны были войти по 6 пусковых установок, транспортных и транспортно-заряжающих машин – всего 72 ракеты. Дивизион, согласно паспорту бюджетной программы МОУ, стоил около $26 млн.

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То есть разработка и производство одного дивизиона "Нептун" стоили $66 млн, что в 11 раз меньше расчетной стоимости "Москвы".

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