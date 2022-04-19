"Безвісти зниклі". Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"

Батьки строковиків самостійно шукають своїх дітей

Стало відомо про зниклого на борту "Москви" строковика, якому було 20 років / Колаж "Сьогодні"

Батьки матросів, які служили на знищеному 14 квітня ЗСУ крейсері "Москва", самостійно намагаються знайти своїх дітей. Командування Чорноморським флотом Росії не надає жодної інформації про членів екіпажу затопленого корабля.

Про це стало відомо з публікацій у соцмережах Ганни Сиромясової, родич якої вважається зниклим безвісти, передає портал "Крим. Реалії".

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Що відомо

Ганна Сиромясова написала, що батькам нічого не повідомляють про їхніх дітей, які опинилися на "Москві". "Батькам нічого не кажуть, усі контакти блокують. Інформації жодної ", – написала Ганна Сиромясова.

У жінки на кораблі служив Микита Олексійович Сиромясов. "Він був на крейсері "Москва" в ніч 13-14 квітня, після чого потрапив до списків зниклих безвісти", – написала жінка.

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Журналісти з'ясували, що зниклому 20 років, він проходив строкову службу. Микита був родом із Сисерті Свердловської області Росії.

Інші зниклі

Дані про Сиромясова опублікував у соцмережах батько іншого матроса – мешканця Ялти Дмитра Шкребеця, який раніше повідомив про зникнення на крейсері "Москва" свого 20-річного сина-строковика Єгора.

Також чоловік опублікував скрини листування, з яких випливає, що після затоплення крейсера "Москва" зникли безвісти Микита Єфременко 2002 року народження, строковики Ігор Кутняк та Леонід Савін.

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