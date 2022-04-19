"Безвісти зниклі". Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"

Батьки матросів, які служили на знищеному 14 квітня ЗСУ крейсері "Москва", самостійно намагаються знайти своїх дітей. Командування Чорноморським флотом Росії не надає жодної інформації про членів екіпажу затопленого корабля.
Про це стало відомо з публікацій у соцмережах Ганни Сиромясової, родич якої вважається зниклим безвісти, передає портал "Крим. Реалії".
Що відомо
Ганна Сиромясова написала, що батькам нічого не повідомляють про їхніх дітей, які опинилися на "Москві". "Батькам нічого не кажуть, усі контакти блокують. Інформації жодної ", – написала Ганна Сиромясова.
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У жінки на кораблі служив Микита Олексійович Сиромясов. "Він був на крейсері "Москва" в ніч 13-14 квітня, після чого потрапив до списків зниклих безвісти", – написала жінка.
Журналісти з'ясували, що зниклому 20 років, він проходив строкову службу. Микита був родом із Сисерті Свердловської області Росії.
Інші зниклі
Дані про Сиромясова опублікував у соцмережах батько іншого матроса – мешканця Ялти Дмитра Шкребеця, який раніше повідомив про зникнення на крейсері "Москва" свого 20-річного сина-строковика Єгора.
Також чоловік опублікував скрини листування, з яких випливає, що після затоплення крейсера "Москва" зникли безвісти Микита Єфременко 2002 року народження, строковики Ігор Кутняк та Леонід Савін.
Ситуація
- Батьки строковиків, які загинули на флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва", стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти й більше жодної інформації не надають.
- За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто з членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули.
- Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 людей і вони перебувають у шпиталі.
- Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.