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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Чому ви живі, а мій син – ні?": батьки строковиків продовжують шукати своїх дітей після знищення крейсера "Москва" (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 20:33
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Рідні військових, які потонули разом із крейсером, змінили думку про владу Росії
13 квітня стало відомо, що підбито флагман ЧФ РФ "Москва" / Колаж "Сьогодні"
13 квітня стало відомо, що підбито флагман ЧФ РФ "Москва" / Колаж "Сьогодні"

Батьки строковиків, які загинули під час знищення флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва", стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Там говорят, що солдати зникли безвісти, проте батьки впевнені, що це не так, і засуджують командування. Раніше рідні строковиків мали іншу позицію і підтримували Володимира Путіна, а також війну в Україні.

Скриншоти дописів опублікував військовий блогер Анатолій Штефан – Штірліц.

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Раніше батько строковика Єгора Шкребеця підтримував владу Росії і стверджував, що Україна не повинна існувати.

"Такої країни, як Україна, не повинно бути. Ця російська земля заселена людьми, яких змусили забути про те, що вони росіяни", – написали Дмитро Шкребець.

Пост батька строковика перед знищенням крейсера "Москва". Фото: Анатолій Штірліц
Пост батька строковика перед знищенням крейсера "Москва". Фото: Анатолій Штірліц

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Після знищення крейсера "Москва", де перебував і Єгор Шкребець, командування ВС РФ повідомило, що втрат не було. Проте батько строковика запевняє, що син пропав, і просить допомоги знайти його. Після цього командування перестало виходити на зв'язок з Дмитром Шкребецем.

"Поширте це моє звернення, щоб покидьки не зам'яли цю страшну трагедію. Я присвячую подальше життя тому, щоб правда перемогла в цій історії" , – написав батько строковика.

Пост батька строковика після знищення крейсера "Москва". Фото: Анатолій Штірліц
Пост батька строковика після знищення крейсера "Москва". Фото: Анатолій Штірліц

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Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою військ РФ

13 квітня стало відомо, що ВСУ, застосувавши дві українські ракети "Нептун", підбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту сталася пожежа, корабель затонув, його капітан та більшість членів екіпажу теж.

Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.

Ракетний крейсер "Москва", побудований на миколаївському заводі в 1979 році, за борги був переданий РФ бартером у 1992 році.

Розроблення та виробництво одного дивізіону протикорабельних ракет "Нептун" коштували $66 млн, що в 11 разів менше за розрахункову вартість "Москви".

На борту знищеного крейсера могли бути ядерні боєголовки, доля яких поки що невідома.

Як пишуть британські ЗМІ, успішна операція ЗСУ не лише оголила весь ЧФ РФ перед українськими "Байрактарами", а й похитнула силове панування Росії у Чорноморському регіоні

Зазначимо, що "Москва" – той самий російський військовий корабель, який українські прикордонники з острова Зміїний подіслали "нах**".

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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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