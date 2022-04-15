На затонулому крейсері "Москва" мали бути ядерні боєголовки до крилатих ракет – журналіст

Володимир Путін лютує через знищення флагмана ЧФ РФ

Володимир Путін лютує через ліквідацію флагмана ЧФ РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

На борту затопленого в Чорному морі крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки, доля яких поки невідома. Президент Росії Володимир Путін лютує через знищення флагмана ЧФ РФ і зриває злість на своєму оточенні.

Про це на каналі "Україна 24" в програмі "Воєнний щоденик" розповів журналіст Олексій Бурлаков, посилаючись на власні джерела.

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"Кілька деталей щодо крейсера "Москва". На ньому мали бути дві ядерні боєголовки до крилатих ракет. Теоретично вони там мали бути, тому що це флагман Чорноморського флоту… Де вони зараз – ми поки що не знаємо. Думаю, що і не дізнаємось", – сказав він.

Бурлаков зазначив, що ЧФ РФ максимально "осліп" без "Москви". Для росіян незрозуміло, яким чином українські ракети могли подолати захист від системи С300, якою вони так пишаються, адже вона мала прикривати угрупування кораблів.

За словами журналіста, 14 квітня до Севастополя прибув літак з керівництвом військово-морських сил. Вони намагалися з'ясувати, що далі робити з "Москвою" – "залишати її в живих інформаційно чи ні".

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"Дуже багато непідтвердженої інформації, джерел анонімних і напіванонімних, що вчора було затримано командувача Чорноморського флоту РФ Ігоря Осипова, нібито за втрати, понесені під час атаки", – повідомив Бурлаков.

За його словами, під репресії також потрапили офіцери середнього і старшого офіцерського складу – вони "або заарештовані, або під домашнім арештом, або зникли кудись".

"Путін дуже злий через крейсер "Москва"… Не думаю, що буде якась гучна і потужна відповідь. Військові експерти кажуть, що в нього немає сил, щоб відповісти швидко. А тут відповідати по-пацанськи треба дуже швидко, тому що тобі зараз плюнули в обличчя. Тому він зривається на своїх", – пояснив він.

Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою військ РФ

Знищений українськими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.

Ракетний крейсер "Москва", побудований на миколаївському заводі в 1979 році, за борги був "переданий" РФ бартером в 1992 році. Останні ремонтні роботи здійснено у 2020 році.

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Розробка та виробництво одного дивізіону протикорабельних ракет "Нептун" коштували $66 млн, що в 11 разів менше за розрахункову вартість "Москви".