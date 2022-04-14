Точний удар по "Москві" позбавив весь Чорноморський флот Росії захисту ППО

Знищення флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" виявилося не просто частковою сатисфакцією за вторгнення на територію України, а й великою військовою перемогою, здатною суттєво послабити супротивника.
Про це написала британська газета The Telegraph.
Підсумок успішного удару
За словами військового аналітика, корабель ніс 16 крилатих ракет, і його виведення з бойового складу значно знизить вогневу міць Росії в Чорному морі. Також без крейсера "Москва" чорноморський флот Росії стане дуже вразливим для ракет і безпілотників супротивника, оскільки він був єдиним російським кораблем, оснащеним системами ППО великого радіусу дії у вигляді С-300Ф.
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Видання пише, що втрата "Москви" не повністю змінила домінування російського флоту в Чорному морі. У Росії все ще набагато більше і краще озброєних кораблів на театрі військових дій, ніж у України, яка втратила майже весь свій флот у Криму 2014 року. Але Україна зараз розвіяла міф про непереможність Росії на морі так само впевнено, як і українська армія на суші.
"Тепер ясно, що російські кораблі не можуть діяти безкарно; що Україна має потужнішу берегову оборону, ніж багато хто думав; і що висадка морського десанту тепер може бути абсолютно неможливою", – резюмує The Telegraph.
Що сталося
- 13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних сил України.
- Відомо, що у російський корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". У результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, корабель перекинувся.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його шефу доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але як він відреагував на цю новину, розповідати відмовився. Але всі пам'ятають його крилату фразу про катастрофу підводного човна "Курськ" 2000 року. Тоді Путін на запитання, що з АПЛ, простенько відповів: "Вона потонула".