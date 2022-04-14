Точний удар по "Москві" позбавив весь Чорноморський флот Росії захисту ППО

Кремлем програно психологічний та тактичний бій на морі

Тепер Байрактари зможуть спокійно літати над Чорноморським флотом Росії / Колаж "Сьогодні"

Знищення флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" виявилося не просто частковою сатисфакцією за вторгнення на територію України, а й великою військовою перемогою, здатною суттєво послабити супротивника.

Про це написала британська газета The Telegraph.

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Підсумок успішного удару

За словами військового аналітика, корабель ніс 16 крилатих ракет, і його виведення з бойового складу значно знизить вогневу міць Росії в Чорному морі. Також без крейсера "Москва" чорноморський флот Росії стане дуже вразливим для ракет і безпілотників супротивника, оскільки він був єдиним російським кораблем, оснащеним системами ППО великого радіусу дії у вигляді С-300Ф.

Видання пише, що втрата "Москви" не повністю змінила домінування російського флоту в Чорному морі. У Росії все ще набагато більше і краще озброєних кораблів на театрі військових дій, ніж у України, яка втратила майже весь свій флот у Криму 2014 року. Але Україна зараз розвіяла міф про непереможність Росії на морі так само впевнено, як і українська армія на суші.

"Тепер ясно, що російські кораблі не можуть діяти безкарно; що Україна має потужнішу берегову оборону, ніж багато хто думав; і що висадка морського десанту тепер може бути абсолютно неможливою", – резюмує The Telegraph.

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Що сталося