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Доля екіпажу крейсера "Москва" невідома – журналіст

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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14 квітня, 21:40
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Врятуватися могли лише 14 людей з екіпажу флагмана Чорноморського флоту Росії
Точних відомостей про долю екіпажу "Москви" офіційні органи не дають / Колаж "Сьогодні"
Точних відомостей про долю екіпажу "Москви" офіційні органи не дають / Колаж "Сьогодні"

Через добу після успішної військової операції ЗСУ проти флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" немає достовірної інформації про долю його екіпажу. Не виключено, що з 510 членів екіпажу врятували лише 14 людей.

Про порятунок такої кількості членів екіпажу крейсера "Москва" повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбуці, не вказуючи джерело.

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Що відомо

"Близько 10:00 14 квітня ц.р. з ракетного крейсера "Москва" до Севастополя доставлено 14 моряків, у тому числі начальника медичної служби корабля. Військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля інших, 496 членів екіпажу невідома", – написав Цимбалюк.

Нагадаємо, що за версією Міноборони Росії, екіпаж врятований, на кораблі сталася пожежа через невстановлені причини, флагман на плаву.

"Екіпаж крейсера був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту, що знаходяться в районі. Осередок займання на крейсері "Москва" локалізований. Відкритого горіння немає. Вибухи боєприпасів припинені. Основне ракетне озброєння не пошкоджено" , – передає повідомлення Міноборони РФ агенція "Інтерфакс".

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Також була інформація, що частина екіпажу (54 особи) вдалося врятувати турецькому судно, що пропливало повз. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Інцидент

  • 13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних Сил України.
  • Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, а корабель перекинувся.
  • Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його шефу доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але як він відреагував на цю новину розповідати відмовився. Але всі пам'ятають його крилату фразу про катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році. Тоді Путін на запитання, що з АПЛ простенько відповів: "Вона потонула".
  • Британська преса пише, що з втратою "Москви" істотно похитнулася обороноздатність всього Чорноморського флоту Росії. Він єдиний був оснащений системами ППО великого радіусу дії у вигляді С-300Ф.

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Танки 753
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