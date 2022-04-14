Доля екіпажу крейсера "Москва" невідома – журналіст

Врятуватися могли лише 14 людей з екіпажу флагмана Чорноморського флоту Росії

Точних відомостей про долю екіпажу "Москви" офіційні органи не дають / Колаж "Сьогодні"

Через добу після успішної військової операції ЗСУ проти флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" немає достовірної інформації про долю його екіпажу. Не виключено, що з 510 членів екіпажу врятували лише 14 людей.

Про порятунок такої кількості членів екіпажу крейсера "Москва" повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбуці, не вказуючи джерело.

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Що відомо

"Близько 10:00 14 квітня ц.р. з ракетного крейсера "Москва" до Севастополя доставлено 14 моряків, у тому числі начальника медичної служби корабля. Військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля інших, 496 членів екіпажу невідома", – написав Цимбалюк.

Нагадаємо, що за версією Міноборони Росії, екіпаж врятований, на кораблі сталася пожежа через невстановлені причини, флагман на плаву.

"Екіпаж крейсера був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту, що знаходяться в районі. Осередок займання на крейсері "Москва" локалізований. Відкритого горіння немає. Вибухи боєприпасів припинені. Основне ракетне озброєння не пошкоджено" , – передає повідомлення Міноборони РФ агенція "Інтерфакс".

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Також була інформація, що частина екіпажу (54 особи) вдалося врятувати турецькому судно, що пропливало повз. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Інцидент