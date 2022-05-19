ВСУ ударили по командному пункту Черноморского флота РФ

Украинские защитники нанесли артиллерийский удар по командному пункту Черноморского флота. Трое российских оккупантов погибли.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
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В результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. Трое погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады, среди которых:
- ВРИО командира 810 ОБр МП, полковник Ян Суханов – тяжелораненый;
- ВРИО командира 382 отдельного батальона МП, майор Леонид Смирнов – тяжелораненый;
- Начальник связи 810 ОБр МП, капитан Андрей Бушмин – тяжелораненый;
- Командир 542 десантно-штурмового батальона, подполковник Алексей Теремков – тяжелораненый;
- Командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн, капитан Виктор Ершов — тяжелораненый (оторванная рука).
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.05 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1251 (+16) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед.,
- артиллерийских систем – 586 (+8) ед.,
- РСЗО – 199 (+1) ед.,
- средств ПВО – 91 (+1) ед.,
- самолетов – 202 (+1) ед.,
- вертолетов – 167 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5) ед.,
- крылатых ракет – 102 (+5) ед.,
- кораблей / катеров – 13 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.,
- специальной техники – 43 (+0) ед.
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.