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Появилась последняя запись с крейсера "Москва" (аудио)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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15 мая, 13:55
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В апреле флагман Черноморского флота "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун"
Россия несет большие потери. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия несет большие потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Появилась запись разговора диспетчера ракетного крейсера "Москва" сразу после попадания в корабль украинских ракет "Нептун".

Аудиозапись опубликовало Оперативное командование "Юг".

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Диспетчер крейсера на фоне сирены кричит о двух попаданиях, крене на бок, отсутствии связи с мостиком и необходимости спасения экипажа.

"6.9.0, подтверждаю, внештатная! Как слышите? Москва-первый, две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок, крен 30 градусов, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит. Провести буксировку нет хода на сближение. Проводим пассивное спасение экипажа", – докладывает диспетчер.

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Что известно?

  • В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" 13 апреля был поражен крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота России, он получил существенные повреждения, в результате этого возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер, и он начал тонуть.
  • Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.
  • Родители матросов самостоятельно пытаются найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.
  • По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли. Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в госпитале.

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Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

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Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
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