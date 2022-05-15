Появилась последняя запись с крейсера "Москва" (аудио)

В апреле флагман Черноморского флота "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун"

Россия несет большие потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Появилась запись разговора диспетчера ракетного крейсера "Москва" сразу после попадания в корабль украинских ракет "Нептун".

Аудиозапись опубликовало Оперативное командование "Юг".

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Диспетчер крейсера на фоне сирены кричит о двух попаданиях, крене на бок, отсутствии связи с мостиком и необходимости спасения экипажа.

"6.9.0, подтверждаю, внештатная! Как слышите? Москва-первый, две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок, крен 30 градусов, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит. Провести буксировку нет хода на сближение. Проводим пассивное спасение экипажа", – докладывает диспетчер.

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