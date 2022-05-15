Появилась последняя запись с крейсера "Москва" (аудио)

Появилась запись разговора диспетчера ракетного крейсера "Москва" сразу после попадания в корабль украинских ракет "Нептун".
Аудиозапись опубликовало Оперативное командование "Юг".
Диспетчер крейсера на фоне сирены кричит о двух попаданиях, крене на бок, отсутствии связи с мостиком и необходимости спасения экипажа.
"6.9.0, подтверждаю, внештатная! Как слышите? Москва-первый, две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок, крен 30 градусов, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит. Провести буксировку нет хода на сближение. Проводим пассивное спасение экипажа", – докладывает диспетчер.
Что известно?
- В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" 13 апреля был поражен крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота России, он получил существенные повреждения, в результате этого возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер, и он начал тонуть.
- Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.
- Родители матросов самостоятельно пытаются найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.
- По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли. Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в госпитале.