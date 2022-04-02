В Днепре слышны взрывы

В Днепреслышны взрывы. Также на территории области сейчас объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет Инсайдер Украина.
Всего в городе было слышно около 5 взрывов.
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