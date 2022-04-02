У Дніпрі чути вибухи

У Дніпрічути вибухи. Також на території області зараз оголошено повітряну тривогу.
Про це пише Інсайдер Україна.
Загалом у місті було чути близько 5 вибухів.
Далі по темі
Атака на Дніпро та область
29 березня кілька снарядів впали на Дніпропетровщині – Павлограді, Новомосковському та Нікопольському районах.
27 березня окупанти обстріляли Дніпропетровщину забороненими касетними бомбами.
24 березня у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту.
20 березня військові РФ обстріляли селище у Дніпропетровській області.
20 березня окупанти обстріляли з "Градів" околиці Зеленодольська.
15 березня РФ завдала ракетного удару по аеропорту Дніпра.
11 березня Росія вперше з початку війни атакувала Дніпро, по місту вдарили ракетами.
Раніше ми писали:
- Не знали навіть правильної назви міста: у Дніпрі затримали 15 диверсантів
- Волонтер звинуватив дві військові адміністрації у корупції. До чого тут мер Дніпра?