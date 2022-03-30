Ракетний удар по Дніпру: знищено нафтобазу

У місті чули гучний вибух

Архівне фото наслідків вибуху у Дніпрі. Фото Reuters

У Дніпрі сьогодні ввечері близько 20:25 пролунав гучний вибух. Влада міста підтвердила, що це, найімовірніше, ракетний удар.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, вже відомо місце та час влучення, їх не повідомляють з метою безпеки.

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"Вже є розуміння де й куди. Фото не постимо. Телефони держорганів з безглуздими повідомленнями "Був вибух" не перевантажуємо. Чекаємо на офіційне повідомлення від Військової Адміністрації. Більше без коментарів… РоZZія – гори в пеклі", – пише Філатов у Facebook.

Як уточнив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, ворожі ракети потрапили в нафтобазу і два бензовози. Жертв немає.

"Вже ввечері ворог завдав удару з повітря в обласний центр. Дві ракети потрапили в нафтобазу, повну палива. Об'єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає", – пише в телеграмі Лукашук.

Ще одна ракета вдарила по заводу в Новомосковську на Дніпропетровщині. Попередньо жертв немає, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Атака на Дніпро та область

29 березня кілька снарядів впали на Дніпропетровщині – Павлограді, Новомосковському та Нікопольському районах.

27 березня окупанти обстріляли Дніпропетровщину забороненими касетними бомбами.

24 березня на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту

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20 березня військові РФ обстріляли селище у Дніпропетровській області.

20 березня окупанти обстріляли з "Градів" околиці Зеленодольська.

15 березня РФ завдала ракетного удару по аеропорту Дніпра.

11 березня Росія вперше з початку війни атакувала Дніпро, по місту вдарили ракетами.